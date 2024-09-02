Astsubay Mutlu Keçeli, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Astsubay Mutlu Keçeli, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Astsubay Mutlu Keçeli, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da görev yapan 35 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Memleketi Nazilli'de düzenlenen askeri törenle uğurlanan Keçeli için Koca Cami'de ikindi namazı sonrası cenaze merasimi yapıldı, ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

02.09.2024 20:46
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İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'da görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli (35), dün sabah saatlerinde izinli olarak bulunduğu kız kardeşinin İstanbul'daki evinde aniden fenalaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Keçeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Keçeli'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Acı haberi alan yakınları ve silah arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Keçeli için memleketi Nazilli'de askeri tören düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Koca Cami'de düzenlenen törene Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, siyasi parti temsilcileri, Keçeli'nin silah arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Keçeli'nin cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Astsubay Mutlu Keçeli, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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