İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

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Kar yağışıyla birlikte İstanbul trafiği adeta felç oldu

İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında akşam saatlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası trafiği yoğunluğu yüzde 90'lara dayandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Anadolu Yakası Kadıköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiği adeta felç etti. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90'lara dayandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 19.25 itibariyle yüzde 87 olarak gösterildi. D-100 Karayolu Kadıköy Sahrayıcedit mevkiinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.