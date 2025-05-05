İstanbul\'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, "Şu an 'Yarısı Bizden' kampanyasında İstanbul'da 22 bin 503 bağımsız birim dönüşüm için mali destek aldı ve inşaatlarına başladı. 41 bin bağımsız birimde ise süreç proje ve uzlaşma aşamasında devam ediyor. Toplamda 60 binin üzerine çıkmış durumdayız." dedi.

Alp, İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm faaliyetleri ve "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentte 2012'den bu yana 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 923 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını belirtti.

Şu anda 114 bin bağımsız birimi içeren projelerin sahada uygulamasının devam ettiğini aktaran Alp, "Buna ek olarak 43 bin bağımsız birimin inşası devam ediyor. Riskli yapı tespit edilip dönüşüm inşası devam eden 51 bin bağımsız birimle birlikte toplamda 208 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci İstanbul'da devam etmektedir." diye konuştu.

Alp, tüm bu projelerde Kentsel Dönüşüm Başkanlığının doğrudan ya da belediyelerle işbirliği içinde çalıştığını ve sürecin rızaya dayalı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Kampanyada kredi puanı ya da gelir durumuna bakılmıyor

Alp, "Yarısı Bizden" kampanyasının İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunun hızla dönüştürülmesi için doğrudan yapım yardımı içerdiğini aktardı.

Başvuru süreciyle ilgili bilgi veren Alp, "Vatandaşlarımız e-Devlet'ten bireysel başvuru yapmadan, binalarındaki komşularıyla birlikte bir anlaşma yaparak binalarının bakanlığımızın lisanslandırdığı kuruluşlardan riskli yapı tespitlerini sağlayıp, bulundukları ilçe belediyesine başvurarak bu kampanyaya dahil olabilirler." diye konuştu.

Alp, Cumhurbaşkanlığı kararıyla güncellenen destek miktarlarını hatırlatarak, "Konutlar için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği veriliyor. İş yerleri için ise bu rakamlar 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve yine 125 bin lira tahliye desteği şeklinde belirlendi." dedi.

Gelir veya kredi puanı kriteri aranmaksızın yapılan destek ödemelerinin tamamen şeffaf şekilde yürütüldüğünü dile getiren Alp, şunları söyledi:

"Anlaşmalar yapılıp inşaat başladığında ilk yüzde 30'luk kısım, kaba inşaat bittiğinde ikinci yüzde 30'luk kısım, inşaatın tamamlanmasıyla yapı kullanma izin belgesi aşamasında üçüncü yüzde 30'luk kısım, bittiği zaman da son yüzde 10'luk kısımla 4 taksitli ödemeyi tamamlıyoruz. Yüzde 30- 30- 30-10 şeklinde bu kredilerin geri ödemeleri ruhsat alındıktan 2 yıl sonra yapı kullanma izin belgesi alınmasıyla birlikte, ilk yıl faizsiz toplamda 10 yıl vadeyle geri ödemeleri başlıyor. Faiz miktarı ilk yıldan sonra TÜFE yarısı kadar oranda yapılmakta."

"İstanbul genelinde 39 ilçede 365 noktada dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor"

Hakkı Alp, kampanya kapsamında sadece bireysel binaların değil, 100-150 bağımsız birimi içeren ada bazlı sitelerin de başvurduğunu belirterek, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüze başvuru yapan sitelerle de yine aynı kampanya kapsamında hibe ve kredi destekleriyle bu sefer Bakanlığımızın kuruluşları olan TOKİ ve Emlak Konut ile birlikte müteahhitlik faaliyetlerini yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul genelinde 39 ilçede 365 noktada dönüşüm faaliyetleri yürütüldüğünü söyleyen Alp, "Şu an 'Yarısı Bizden' kampanyasında İstanbul'da 22 bin 503 bağımsız birim dönüşüm için mali destek aldı ve inşaatlarına başladı. 41 bin bağımsız birimde ise süreç proje ve uzlaşma aşamasında devam ediyor. Toplamda 60 binin üzerine çıkmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Alp, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet ederek, detaylı bilginin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve bilgilendirme ofislerinden alınabileceğini söyledi.

Kampanyadan yararlanan vatandaşlardan Leyla Ernalbant, AA muhabirine, Bahçelievler'deki 28 senelik evlerinin kentsel dönüşüm sürecine girdiğini ve şu an yüzde 80-90'ının tamamlandığını belirtti.

Eşi Vedat Ernalbant ise "Bütün vatandaşlarımız kentsel dönüşümden korkmasın. Deprem öldürmez, bina öldürür. Lütfen binalarımızı yenileyelim." ifadelerini kullandı.