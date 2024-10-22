İstanbul'da Kış Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika
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İstanbul'da Kış Tedbirleri Toplantısı

İstanbul\'da Kış Tedbirleri Toplantısı

Vali Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kış tedbirleri ve kuralların önemini vurguladı.

22.10.2024 16:59
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İSTANBUL İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı Vali Davut Gül başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Gül, "Önümüz kış. Kış tedbirlerini bütün kurumlar planlasınlar" dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı Fatih ilçesinde bulunan, Neslişah Sultan Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında yapıldı. Kentte yürütülen yatırım projelerinin ele alındığı toplantıya; yatırımcı kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kaymakamlar ile ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Vali Gül, "Yaptığınız işlerde, hangi işi yapıyorsak yapalım ödeneği kullanırken tasarruf tedbirlerini göz önünde bulundurarak, o kapsamda yapmamız gerekiyor. Kuruluşların son 5 yıllık iş ve iş eylemlerini denetlememiz gerekiyor. Yapılacak eylemleri sisteme işlemedikleri görülüyor. Arkadaşlar, afet geldikten sonra, deprem olduktan sonra yaptığınız işlemlerin hiçbir hükmü yok. Bizim koruyucu, önleyici tedbirler alabilmemiz için bu eylemlerin sisteme işlenmesi gerekiyor. Onun üzerinde de AFAD'ın koordinasyonunda eksikliklerimizi görmemiz gerekiyor ki, tamamlayalım. İşgal altında tutulan yerleri tespit edilip ve kamuya kazandırılması lazım. Önümüz kış. Kış tedbirlerini bütün kurumlar planlasınlar. Okulu teslim aldıktan 6 ay sonra da, yol için beklemeyelim, elektrik için beklemeyelim, doğal gaz için beklemeyelim. Bu konuyu özellikle takip edelim" diye konuştu.

'BAŞIBOŞ HAYVANLARLA İLGİLİ SÜRECİ HER GRUP TAKİP ETSİN'

Sokak hayvanları sorununa da değinen Gül, "Gıda denetimlerini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ediyoruz. Sokak hayvanları ve aydınlatmayla ilgili müdürümüz söyledi. Çocuklarımız ikili eğitim yapan yerler var. Çoğu zaman sabah ya da akşam karanlığa kalınabiliyor. Aydınlatmayla ilgili, başıboş hayvanlarla ilgili süreci her grup takip etsin lütfen. Meralara, tarım arazilerine asla yapı yaptırmıyoruz. Gecenin 01.00'inde 02.00'sinde, 00.00'sinde havai fişek atılmaz. İnsanların hastası var. Dinlenmek istiyorlar. ya da kendi özel hayatları var. Yasal olarak İstanbul'da havai fişek atılacak saatler akşam 20.00 ile 22.00 arası. Dolayısıyla da 22.00'dan sonra havai fişek atılıyorsa, bunu işletme atıyorsa, işletme bizzat kişiler atıyorsa, kişilere en üst düzeyde cezai yaptırım uygulamamız lazım" şeklinde konuştu.

'KURALLARI İŞLETMEMİZ LAZIM'

Kuralların ve yaptırımların önemine dikkat çeken Vali Gül, "Büfelerdeki alkol satışları. Bunun bir saati var. Saat 22.00'den sonra alkol satışı büfeler de yasak arkadaşlar. Dolayısıyla da bunu kontrol edebilmemiz için büfelere kamera takılma zorunluluğu getirdi. İkincisi de, 18 yaş altındaki çocuklarımıza alkol satışının herhangi bir saatte olmaması. Neslimizi korumamız lazım, evlatlarımızı korumamız lazım. Kuralları işletmemiz lazım. Kuralsızlığın, kural olarak kabul edilmesini ortadan kaldırmamız lazım. Gecenin bir yarısında, ya da herhangi bir zamanda İstanbul trafiği zaten sıkıntılı, insanların konvoy yapıp hem trafiği tehlikeye düşürmeleri, hem başkalarını gürültü yaparak huzursuz etmeleri, hem trafiği tıkamaları asla kabul edilemez. Her kurumumuz vatandaşlarımızla birlikte olabildiğince ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmak istiyor, yardım dağıtıyor. Ama yardım dağıtırken kimseyi rencide etmeden, çocuklarımızı, özellikle bir sosyal medya malzemesi olarak kullanmadan bu işi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Davut Gül, İstanbul, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kış Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika

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