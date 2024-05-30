İstanbul'da Kıskançlık Cinayeti: Eşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kıskançlık Cinayeti: Eşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul\'da Kıskançlık Cinayeti: Eşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 2 yıl önce evlendiği eşi Zahra Nojioua'nın boğazını keserek öldüren şüpheli, aynı zamanda eşiyle tanıştıran Zahir Benferchiche'yi de bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, Trabzon'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi ve ifadesinde suçlarını kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

30.05.2024 20:13
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Ali AKSOYER/İSTANBUL, FATİH'te, 2 yıl önce evlendiği eşi Cezayir asıllı eşi Zahra Nojioua'nın (29) boğazını bıçakla keserek, ardından onu eşiyle tanıştıran Cezayir uyruklu Zahir Benferchiche'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Doğukan Uğur, adliyeye sevk edildi. Trabzon'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen şüphelinin ifadesinde, suçlarını itiraf ederek olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği söylediği öğrenildi.

Fatih, Yedikule'de, 26 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda şüpheli Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu Zahra Nojioua (29) boğazını keserek öldürdü. Evden çıkan Uğur, daha sonra kendisini eşiyle tanıştıran ve camide tuvalet temizliği işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı Topkapı'ya geldi. Şüpheli, iddiaya göre eşini öldürdüğü bıçakla Benferchiche'yi ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Zahir Benfercihiche, ertesi gün hayatını kaybetti.

Şüphelinin Trabzon'da olduğu bilgisi sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirleri ekipleri, harekete geçti. Ekipler, gece saatlerinde Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde tuvalet olarak kullanılan metruk yapıda şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin işlemleri getirildiği İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Poliste yapılan sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin eşinin sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar nedeniyle kıskançlık krizine girdiği için öldürdüğünü söyledi. Camide tuvalet temizliği yapan Zahir Benfercihiche'yi ise eşiyle evlenmesine aracılık ettiği için bıçakladığını iddia etti. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Trabzon, Cezayir, Fatih, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kıskançlık Cinayeti: Eşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kıskançlık Cinayeti: Eşini Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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