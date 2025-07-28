İstanbul'da Kültür Sanat Haftası - Son Dakika
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İstanbul'da Kültür Sanat Haftası

28.07.2025 12:07
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İstanbul'da konserler, tiyatro oyunları ve sergiler sanatseverlerle buluşuyor. Etkinlikler detaylı.

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sinemasında 28-31 Temmuz'da "Fidan", 1-7 Ağustos'ta "Ölü Mevsim" adlı sinema filmlerinin gösterimi gerçekleştirilecek.

Zorlu PSM Vestel Amfi'de bugün "Dr. Strangelove", 31 Temmuz'da da "Julie-Julia" filmleri gösterilecek.

Oyuncu kadrosunda Okan Bayülgen, Şenay Gürler, Ebru Unurtan Urağ, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Murat Yılmaz, Ali Akkök ve Yiğit Pakmen'in yer aldığı "Richard" yarın Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde izlenebilecek.

Zorlu PSM Vestel Amfi, 30 Temmuz'da "City Sounds: Ögem Yılmaz", 1 Ağustos'ta "City Sounds: Baroc" konserlerine ev sahipliği yapacak.

Can Gox, 1 Ağustos'ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

IF Performance Hall, 2 Ağustos'ta da "90'lar Türkçe Pop Parti : Mansur Ark & Dj Fikret Kocamaz" etkinliği için kapılarını açacak.

Sergiler

Kalyon Kültür tarafından hazırlanan ve gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserlerinin izleyicilere sunulduğu "Gündelik Mucizeler" sergisi, Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta gezilebilecek.

Seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "10 Miras" sergisi, Galeri Eyüpsultan'da meraklılarını bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar görülebilecek.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda izlenebilir.

İstanbul Modern'in ev sahipliğinde Ömer Uluç'un Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda üretilen toplam 33 yapıtın yer aldığı grup sergisi "Basınç Altında Suyun Üstünde", 11 Ocak 2026'ya kadar Arter'de ziyarete açık olacak.

Küratörlüğünü Gülce Özkara'nın, araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği, "Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyarete açık olacak.

Meşher'de izleyiciye sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kültür Sanat Haftası - Son Dakika

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