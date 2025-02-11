İstanbul'da Kuvvetli Kar Yağışı ve Sibirya Soğukları Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kuvvetli Kar Yağışı ve Sibirya Soğukları Başlıyor

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İstanbul'da Çarşamba günü başlayacak kuvvetli kar yağışı ile birlikte sıcaklıkların 1 ila 6°C arasında değişmesi bekleniyor. İBB, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Evsizlere barınma desteği sağlanıyor, kar yağışı barajların doluluk oranını artırıyor.

11.02.2025 10:49  Güncelleme: 11:38
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6°C arasında seyretmesi bekleniyor. Kar yağışı kentin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklarla etkili olmaya ise devam ediyor.

AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde ( Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde ( Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Sibirya soğukları

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İBB ekipleri gece boyunca çalıştı

AKOM, vatandaşları özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

İBB ekipleri de, dün gece kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Avrupa yakasında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçeleri ile Anadolu Yakası'nda Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. 11.916 personel ve 3.375 araç ile tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler alınırken, karın etkili olduğı yerlerde küreme çalışmaları yapıldı.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, son 24 saat içinde 3.590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldı.

626 evsiz misafir ediliyor

Açıklamaya göre İBB, soğuk hava koşullarına karşı evsiz vatandaşlara barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlamaya devam ediyor. Şu an 530 erkek ve 96 kadın olmak üzere toplam 626 kişi misafir ediliyor. Kış çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2.000 evsiz vatandaşa destek sağlandı.

Öte yandan, İBB Veteriner Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtımı yaparak yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara destek sağlıyor.

Barajlar doluyor

Kar ve yağmur, İstanbul'daki barajları doldurmaya da devam ediyor. Son 24 saatte doluluk oranı yaklaşık yüzde 1 oranında arttı ve toplamda yüzde 57'ye yükseldi.

Kar yağışı nedeniyle havalimanlarında bazı uçak seferleri iptal edilirken, yetkililer, vatandaşların hava durumu güncellemelerini takip etmeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kuvvetli Kar Yağışı ve Sibirya Soğukları Başlıyor - Son Dakika

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