İstanbul'da lüks otomobillerden 'Hayalet ekran' çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da lüks otomobillerden 'Hayalet ekran' çalan şüpheliler yakalandı

İstanbul\'da lüks otomobillerden \'Hayalet ekran\' çalan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerden 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımları çalan 3 şüpheli, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, etrafını saran polis ekiplerince yakalanma anlarını ise güvenlik kameraları kaydetti. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

01.09.2024 10:50
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İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerden 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımları çalan 3 şüpheli, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, etrafını saran polis ekiplerince yakalanma anlarını ise güvenlik kameraları kaydetti. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince lüks otomobillerden yapılan 'Hayalet ekran' hırsızlıklarına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde otomobille olay yerine geldikleri ve iki kişini araçtan inerek elektronik donanımı dakikalar içinde çaldığı görüldü. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını ve kimliklerini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, Başakşehir ilçesinde gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında kullandıkları otomobilin yanında beklediklerini tespit ettiği şüphelilere baskın yaptı. Çevresi sivil polis ekipleri tarafından çevrilen şüpheliler, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anlarını bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden İsmail U.(23)'nün daha önceden 85 tane, Abdullah D.(24)'nin 46 tane, P. K.(17)'nın ise 68 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde toplam 4 otomobilden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden Abdullah D. ve İsmail U., Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük olan P.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da lüks otomobillerden 'Hayalet ekran' çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da lüks otomobillerden 'Hayalet ekran' çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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