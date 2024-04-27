İstanbul'da Narkoçelik-14 Operasyonunda 69 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Narkoçelik-14 Operasyonunda 69 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul\'da Narkoçelik-14 Operasyonunda 69 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkoçelik-14' operasyonunda, uyuşturucu madde imalatçıları, satıcıları ve sokak satıcıları hedef alındı. Operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 72 şüpheliden 69'u tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 321 şüpheli yakalanırken, 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.04.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
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Uyuşturucu madde imalatçılarına, bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-14" operasyonlarında, İstanbul'da gözaltına alınan 72 şüpheliden 69'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma yürüttü.

Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından, Gaziosmanpaşa Bursa Mahallesi'nde uyuşturucu satan şüphelileri ve adreslerini belirledi.

Söz konusu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 zanlı yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 4 zanlı da Esenyurt'taki operasyonda gözaltına alındı.

İlçedeki adreslerde yapılan aramalarda ise 101 kilo 67 gram uyuşturucu, 4 kilo 600 gram kimyasal madde ile 92 bin uyuşturucu hap yakalandı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 69'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 ilde düzenlenen "Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüphelinin yakalandığını, 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Narkoçelik-14 Operasyonunda 69 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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