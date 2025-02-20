İstanbul'da Narkokapan-12 Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Narkokapan-12 Operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da 79,5 kg uyuşturucu ile 141 kg kimyasal madde ele geçirildi.

20.02.2025 09:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-12" operasyonunda, 79,5 kilogram uyuşturucu madde ve 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 adrese yönelik düzenlenen "Narkokapan-12" operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda, 52 kilogram sıvı ve kristal sentetik uyuşturucu, 27,5 kilogram skunk olmak üzere toplam 79,5 kilogram uyuşturucu madde, 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 2'si yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım." ifadesini kullandı.

Paylaşımında operasyona ait görüntülere yer veren Yerlikaya, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren polisi tebrik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Narkokapan-12 Operasyonu - Son Dakika

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