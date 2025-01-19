İstanbul\'da Narkotik ve Asayiş Uygulaması

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Maltepe'de yapılan Narkotik ve Asayiş Uygulaması denetimlerine katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken Yıldız, ilçe genelinde yapılan denetimlerle ilgili bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme, Terörle Mücadele, Kaçacakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Şube Müdürlükleri ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile suçla mücadele ve işlenen suçların faillerinin tespiti ile yakalanmasına yönelik 'Narkotik ve Asayiş Uygulaması' gerçekleştirildi. Yapılan uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak, şahısların üstleri arandı ve Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamada görevli polis memurlarından bilgi alarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Uygulama noktasında açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "'İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur' anlayışıyla bugün de Maltepe ilçesindeyiz. Bu uygulamalarımız Esenyurt'ta başladı, bugün Maltepe'de 12'ncisini yapıyoruz. Narkotik ağırlıklı bir uygulama, 20 sabit noktada, 18 farklı mahallemizde, 620 personelimizle uygulamamızı başlattık. Tabii uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir gelecek meselesi. Arkadaşlarımızla sokak sokak uyuşturucu tacirleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada en büyük desteğimiz yine İstanbul halkımızdan alıyoruz. İstanbul halkımızın desteğiyle daha güvenli ve huzurlu bir şehirde yaşamak istiyoruz" dedi.