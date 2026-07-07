İstanbul'da NATO Zirvesi'ne Protesto - Son Dakika
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İstanbul'da NATO Zirvesi'ne Protesto

07.07.2026 21:58
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NATO Zirvesi, İstanbul'da yürüyüşle protesto edildi; gözaltılar kınandı, talepler sıralandı.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Ankara'daki NATO Zirvesi, İstanbul'da Taksim'den Dolmabahçe'ye bir yürüyüşle protesto edildi. İstanbul, Ankara ve başka kentlerde gözaltına alınan yüzlerce kişinin serbest bırakılması istendi. Açıklamada, "Emperyalizmin 'kurşun askeri' olmak için milyarlarca lira harcayan, ülkeyi devrimciler, ilericiler, emekçiler için adeta bir açık hava hapishanesine çeviren AKP'ye, emperyalizme, işbirlikçilerine net yanıtımız var: İstenmiyorsunuz! NATO'su, ABD'si, İsrail'i, Trump'ı, yerli-yabancı silah şirketleri, ülkenin tüm kamu kaynaklarını peşkeş çeken AKP iktidarı ile istenmiyorsunuz!" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri akşam saatlerinde, 68 yılında 6. Filo'ya karşı yapılan yürüyüşün rotası olan Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye NATO karşıtı bir yürüyüş düzenledi. "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın", "NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın", "NATO defol, bu memleket bizim", "Susmuyoruz korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "NATO'ya el pençe, emekçiye işkence", "NATO savaş, halklar barış istiyor" sloganlarının atıldığı yürüyüşte Filistin bayrakları taşındı.

Ortak açıklama öncesinde konuşma yapan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu NATO nedeniyle gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Arslanoğlu, "Yani, 'savaş' demek, 'ölüm' demek serbest; halkın ürettiği bütçeden 3 puan daha kaynağı savaşa, savaş baronlarına aktarmaya çalışmak serbest ama buna ses yükseltmek, ücretsiz nitelikli eğitim, sağlık, kamu hizmeti istemek, adalet istemek, 'Hayır' demek yasaklanmış durumda bu ülkede. Ama devrimciler varsa, onların sesini soluklarına asla kesemediler ve kesemeyecekler. Bu kavga, sınıfsız ve sömürüsüz bir düzen kuruluncaya kadar bu topraklarda ve dünyada devam edecek" şeklinde konuştu.

"NATO'su, ABD'si, İşbirlikçileri... Hiçbiriniz İstenmiyorsunuz!" başlıkla ortak açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü Ertuğrul Eroğlu okudu. "Emperyalizmin kanlı aygıtı NATO Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. Aylardır gündemi meşgul eden, Türkiye'nin dört bir yanında iktidarın 'zirvenin güvenliği' bahane edilerek adeta açık hava hapishanesine çevrilen, emperyalist efendilerine şirin gözükmek için milyarlarca liranın harcandığı zirve kanlı hesapları ile birlikte geliyor" ifadesiyle başlayan açıklamada "'NATO 3.0' olarak pazarlanan zirve, 'yeni bir güvenlik mimarisi kuracağız' söylemi ile yeni savaş cephelerini yaratmaya hazırlanıyor. Emperyalizmin baş aktörü ABD, hem kendi müttefiklerini hizaya çekiyor, hem de kanlı bir paylaşım savaşını başlatmak istiyor" denilildi."

"NATO EMEKÇİLER İÇİN YIKIM, SAVAŞ VE ÖLÜM DEMEKTİR"

Ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yeni sürümü ile pazarlanmak istenen NATO'yu eski sürümlerini de iyi biliyoruz! NATO, Vietnam'da, Kore'de, Küba'da, Latin Amerika'da kanlı askeri müdahalelerin aracıdır. NATO, Yugoslavya'nın parçalanması, Gazze'nin yıkılması, Tahran'ın bombalanması, Irak, Suriye ve Afganistan'ın acımasız bir biçimde yerle bir edilmesidir. NATO, emekçiler için yıkım, savaş ve ölüm demektir. NATO, bağımsızlık isteyenlerin, aydınlık yarınlardan olanların, emekçilerin iktidarını isteyenlerin baş düşmanıdır."

Şimdi Yeni NATO diye karşımıza çıkarılan, bölgemizin emperyalist paylaşımda yeniden düzenlenmesi, kanlı bir hesaplaşmaya gidilmesidir. AKP'nin, sermayenin ve Saray'ın canla başla istediği bu alt üst oluşta "kurşun asker" olma rolüdür. Emperyalizmin 'kurşun askeri' olmak için milyarlarca lira harcayan, ülkeyi devrimciler, ilericiler, emekçiler için adeta bir açık hava hapishanesine çeviren AKP'ye, emperyalizme, işbirlikçilerine net yanıtımız var: İstenmiyorsunuz! NATO'su, ABD'si, İsrail'i, Trump'ı, yerli-yabancı silah şirketleri, ülkenin tüm kamu kaynaklarını peşkeş çeken AKP iktidarı ile istenmiyorsunuz!

Bu toprakların ilerici, devrimci, yurtsever, sosyalist ve emekçi birikimi size pabucun pahalı olduğunu gösterecek. Haksız yere gözaltına aldığınız yüzlerce kişiye rağmen, bu toprakların ilerici birikimi size gereken yanıtı verecektir.

NATO Zirvesi'ne hayır demek için yan yana gelen biz emekçiler, gençler, aydınlar, ilericiler, yurtseverler, devrimciler olarak bir kez daha emekçi halkımıza aşağıdaki taleplerimizi hatırlatmak istiyoruz:

1- Tüm NATO üsleri kapatılmalıdır!

2- NATO'dan derhal çıkılmalıdır!

3- Dünyanın en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır!

4- Dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır!

5- Eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi halkların en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir!

6- NATO'ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir! İstanbul'da ve Ankara'da tutuklanan ve yüzlerce sosyalist, devrimci, ilerici ve demokrat mücadele arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır!"

Bu talepler doğrultusunda 7-8 Temmuz tarihlerinde toplanacak NATO Zirvesine karşı tüm emekçileri mücadeleye çağırıyoruz!"

Kaynak: ANKA

İstanbul, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da NATO Zirvesi'ne Protesto - Son Dakika

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