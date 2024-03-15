İstanbul\'da ofisinde eski ortağını öldüren sanık hakim karşısında

GAYE ŞEYMA CAN
İstanbul Beyoğlu'ndaki ofisinde alacağının kalanını almaya çalışan eski ortağını öldüren sanık Suat Beker hakim karşısına çıktı. Otomobil alım satım işiyle uğraşan sanık mahkemedeki savunmasında, eski ortağına borcu olan 1 milyon liranın 400 bin liralık kısmını 15 bin dolar olarak ödediğini kalanı ödemek için de hazırlık yaptığı dönemde aralarında bu olayın çıktığını anlattı. Sanık, "Bana sinkaflı sözler söyledi ve elini beline götürdü, silahını alıp bana doğrultacağı sırada ben erken davrandım ve bir el ateş ettim. Hala hareketine devam ediyordu. Bana zarar vermesinden korkarak ateş etmeye devam ettim. Pişmanım ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
İstanbul Beyoğlu'nda Suat Beker'in (37), 19 Eylül 2023 saat 09.50 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde otomobil alım satımı yaptığı ofisine gelerek taşkınlık yaptığı iddia edilen Haydar Arıcıoğlu'na (43) birden fazla kez ateş ederek öldürdüğü olaya ilişkin yargılanmasına başlandı.
29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Suat Beker bağlı bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirilirken avukatları Hulusi Yıldırım ve Zeynep Çevik Akyüz duruşmaya katıldı. Müşteki avukatı ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.
TUTUKLU SANIK BEKER: "OFİSİME GELİP TAŞKINLIK ÇIKARIYORDU, BENİ TEHDİT ETTİ" DEDİ
Mahkemede ilk savunmasını yapan Suat Beker, maktul Haydar Arıcıoğlu'nun ofisine gelerek taşkınlık çıkardığını belirterek şunları söyledi:
"Olaydan bir gün önce saat 2-3 civarında kalan 1 milyon TL'lik borcumdan ödemeye yapacaktım. Haydar benim işyerimde olmadığımı bile bile 11.00'da şirkete gelerek taşkınlık çıkarmış. Çalışanlarım beni aradı, Haydar'ın etrafa küfürler savurduğunu söyledi. İşyerime geldim, kendisine 1 milyon TL'lik borcumdan 400 bin lirasını 15 bin dolar olarak verdim. Geri kalanını bir iki gün içerisinde vereceğimi söyledim. Bunun üzerine bana küfür etti, 'Seni vururum' dedi. Şizofreni hastası olduğunu belirterek, 'Bana bir şey olmaz' dedi. Ertesi gün sabah 8.00 civarı ofisime gittim, 9.00 civarı da Haydar geldi. Parayı istedi. O saatte bankaların kasasında bile para olmadığını söyleyerek öğleden sonra 15.00 gibi parasını vereceğimi söyledim. Bana sinkaflı sözler söyledi ve elini beline götürdü, silahını alıp bana doğrultacağı sırada ben erken davrandım ve bir el ateş ettim. Hala hareketine devam ediyordu. Bana zarar vermesinden korkarak ateş etmeye devam ettim. Pişmanım ve tahliyemi talep ediyorum."
Tanık Ömer Ecevit, "Haydar olaydan bir gün önce işyerimize geldi ve Suat hakkında küfürler etti. Suat Beyi aradık, geldi ve 15 bin dolar ödeme yaptı" dedi. Mahkemede dinlenen diğer tanıklar ise beyanlarında maktul Haydar'ın sık sık küfür ettiğini, silah taşıdığını ve taşkınlık çıkardığını söylediler.
TUTUKLULUK DEVAM
Mahkeme sanık Suat Beker'in tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların dinlenmesine ve sanığın telefonunun incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Suat Beker'in kasten öldürme suçundan ömürboyu hapsi isteniyor.
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