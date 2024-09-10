İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü mesai bitiminde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

10.09.2024 19:16
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İstanbul'da, haftanın ikinci iş günü mesai bitiminde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından mesai bitimi ve okul çıkışı dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Maltepe arasında yoğunluk yaşanıyor. Şile otoyolunda Ümraniye kesiminde, TEM otoyolunda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da trafiğin ağır ilerlediği görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolu Haramidere Kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu oluştu. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.

Öte yandan, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda dün trafik yoğunluğu yaşanmaması için eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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