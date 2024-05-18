İstanbul'da Operasyon: 15 Kişiye Adli Kontrol Kararı, 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Operasyon: 15 Kişiye Adli Kontrol Kararı, 6 Kişi Tutuklandı

Geniş Video İzle

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 kişi tutuklandı. Operasyonlar, Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla yapıldı.

18.05.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'da 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiği, 6 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. PKK/KCK terör örgütü ve Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (KCK/TDÖ) siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik; 15.05.2024 tarihinde İstanbul ilinin 11 ilçesinde yapılan operasyonlarda, 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili 17.05.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilen 15 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 6 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

İstanbul\'da Operasyon: 15 Kişiye Adli Kontrol Kararı, 6 Kişi Tutuklandı
Kaynak: ANKA

Operasyon, İstanbul, Tutuklama, Güvenlik, Terör, İstanbul, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Operasyon: 15 Kişiye Adli Kontrol Kararı, 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:15:47. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Operasyon: 15 Kişiye Adli Kontrol Kararı, 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement