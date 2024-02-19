İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 22 kişi tutuklandı

İstanbul\'da suç örgütü operasyonunda 22 kişi tutuklandı

İstanbul'da Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve 'Redkitler' olarak bilinen suç örgütü üyeleri ile 'Daltonlar' olarak adlandırılan suç örgütü mensupları arasındaki çatışmaların ardından düzenlenen operasyonda 31 şüpheliden 22'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında 54 ruhsatsız silah bulundurma suçunun işlendiği belirlendi.

19.02.2024 21:33
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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve "Redkitler" olarak ifade edilen suç örgütü üyelerinin, aralarında çıkar çatışması bulunan ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla sürekli silahlı çatışmaya girdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüphelinden biri rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, 30 şüphelinden ikisi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 28 şüpheliden 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay

"Redkitler" olarak ifade edilen suç örgütü üyelerinin, aralarında çıkar çatışması bulunan ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla sürekli silahlı çatışmaya girdiği belirlenmişti.

"Redkitler" suç örgütünün elebaşı F.D'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmeye çalıştığı, bunun için örgüt üyelerince Genç Fenerbahçeliler tribün lideri C.G'ye Bağcılar'da Ağustos 2023'te silahlı saldırı düzenlendiği, ocakta da Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İ.G'ye yönelik silahlı saldırıda Ş.K'nin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

Suç örgütünün toplam 22 eylem ile 54 ruhsatsız silah bulundurma suçunu işlediğinin belirlendiği soruşturmada, 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılığın talimatı üzerine Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerindeki birçok adrese polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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