İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 8 Gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlendi ve operasyonlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda örgütsel kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

10.09.2024 10:47
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK üyeleriyle çekilmiş fotoğrafı olan 8 şüpheli tespit edildi.

Örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri Arnavutköy, Avcılar, Beyoğlu ve Esenyurt'ta 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada örgütsel kitap ve zanlılara ait dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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