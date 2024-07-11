İstanbul\'da PKK Operasyonu: 7 Kişi Gözaltına Alındı

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İSTANBUL'da, PKK terör örgütünün terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, terör

örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 9 Temmuz Salı günü 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.