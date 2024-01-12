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İstanbul'da PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 2 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

12.01.2024 - 18:56,
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İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında deliller bulunduğu belirtilen 4 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul\'da PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İstanbul'da PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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