İstanbul'da polis 108 kilo uyuşturucu ele geçirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da polis 108 kilo uyuşturucu ele geçirdi, 6 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Narkotik ekipleri, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu ve 110 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tespit edilen 4 araçta ve adreste yapılan aramalarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu, 110 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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