İstanbul\'da Ramazan Ayının İlk İftarı Öncesinde Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da ramazan ayının ilk iftarı öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.
Mesaisini tamamlayan İstanbulların ramazanın ilk iftarına yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İftar saatinin yaklaşmasıyla D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu arttı.
İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 74'e çıktı.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ambarlı mevkisinde ve TEM Otoyolu Altınşehir bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.
Yine D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu arttı.
TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkısına kadar etkili olurken, Anadolu-Avrupa yönünde de Levent sapağından Hasdal kavşağına kadar yoğunluk yaşanıyor.
Sahil yolunda ise Kabataş ile Beşiktaş arasında her iki yönde trafik ağır seyrediyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.
Anadolu Otoyolu'nda Ümraniye'den Ataşehir'e kadar, Şile Otoyolu'nda da Üsküdar'dan Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Altunizade'de başlıyor.
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde bulunan Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan topu geleneğini ses bombasıyla sürdürüyor. Ses bombasının atılmasıyla vatandaşlar iftarlarını açarken, belediye tarafından her gün 1500 kişilik iftar yemeği veriliyor ve 1000 aileye gıda kolisi dağıtımı yapılıyor.
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