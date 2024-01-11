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İstanbul'da Regaip Kandili dualarla kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Regaip Kandili dualarla kutlandı

İstanbul'daki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi ve namaz kılındı. Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Sultanahmet Camisi'nde ise Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi ve cemaatle yatsı namazı kılındı. Büyük Çamlıca Camisi'nde ise Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

İstanbul\'da Regaip Kandili dualarla kutlandı
11.01.2024 - 20:30,
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İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde dualarla idrak edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Eyüpsultan Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunduğu programda dualar edildi. Kılınan yatsı namazının ardından program sona erdi.

Bazı vatandaşlar namazdan sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Cami çıkışında Eyüpsultan Belediyesince vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Regaip Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ndeki kandil programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, cemaatle yatsı namazı kılındı. Namazın ardından bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazının ardından program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Caminin minarelerine "Regaip Kandiliniz mübarek olsun" yazılı mahya asıldı.

Kaynak: AA
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