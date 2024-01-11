İstanbul\'da Regaip Kandili dualarla kutlandı

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde dualarla idrak edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Eyüpsultan Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunduğu programda dualar edildi. Kılınan yatsı namazının ardından program sona erdi.

Bazı vatandaşlar namazdan sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Cami çıkışında Eyüpsultan Belediyesince vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Regaip Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ndeki kandil programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, cemaatle yatsı namazı kılındı. Namazın ardından bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazının ardından program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Caminin minarelerine "Regaip Kandiliniz mübarek olsun" yazılı mahya asıldı.