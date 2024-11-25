İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbul\'da bugün saat 15.00\'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında yapılan toplanma çağrıları için açıklama yaptı. Söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyuran Valilik, İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy duraklarının kapatılacağını açıkladı.

25.11.2024 09:28
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İstanbul Valiliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik, söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/ Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Mecidiyeköy, Hacıosman, İstanbul, Şişhane, Güncel, Haliç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    İmamoğlu İSTİFA!! 3 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak - Son Dakika
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