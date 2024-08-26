İstanbul\'da sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 8 tutuklama

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İSTANBUL'da, illegal yollarla yurt dışına çıkan kişilere kargo yoluyla sahte kimlik, pasaport ve evrak gönderen kişilerle, sahte evrakları hazırlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B tarafından Avrupa ülkelerine çok sayıda kargo gönderilmesi üzerine durumdan şüphelendi. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, 30 Temmuz Salı günü M.B. tarafından Fransa'ya gönderilmek üzere hazırlanan ve içinde hediyelik eşya bulunan kargoda, sahte kimlik ele geçirdi. Yapılan takipte kargoları gönderen M.B'ye ait 14 farklı pakette ele geçirilen 17 ülkeye ait sahte kimliğe de el konuldu.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri M.B.'nin, Fatih'teki iş yerine başka bir şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yaptı. Kargonun içinden 25 adet farklı ülkelere ait olduğu tespit edilen kimlik çıktı. Ekipler bu kez sahte kimlik ve pasaport üretimi yapan şüphelilerin peşine düştü. Teknik ve fiziki takibin takibin ardından tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 35 adet farklı ülkelere ait pasaportlar, 254 farklı ülkelere ait kimlik kartları, 25 adet farklı ülkelere ait vize etiketleri, 8 adet farklı ülkelere ait pasaport iç yaprağı, 7 adet hudut kapılarına ait silikon mühürle yaklaşık 200 ülkenin sahte kimlik ve pasaport üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirildi.

SAHTE PASAPORT 2 BİN, SAHTE KİMLİK BİN 500 DOLAR

Şüphelilerin yurt dışından gelen siparişler üzerine sahte kimlik ve pasaport yaptıkları, hazırladıkları sahte belgeleri de hediyelik eşyaların içine koyarak gönderdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bir pasaporttan 2 bin dolar, bir kimlikten ise bin 500 dolar aldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.