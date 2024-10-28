İstanbul'da Sahte Polis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Sahte Polis Operasyonu

Geniş Video İzle

İstanbul'da çakarlı araçla sahte kimlik taşıyan 3 kişi gözaltına alındı, adliye sevk edildi.

28.10.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'da, plakasında "koruma" yazan bir çakarlı araçtan indirilen ve üstlerinde sahte kimlikler bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Kendini polis olarak tanıtan bir şüphelinin üstünden sahte polis kimliği çıktı. Şüphelilerle birlikte 3 telsiz, biber gazı, sahte kurum kimlikleri ve bir adet oyuncak tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Pazar günü Esenler Oruçreis Mahallesi'nde yaşandı. Asayiş denetimi yapan polis şüphelendiği çakar tertibatlı bir aracı durdurdu ve D.İ. (18), H.E. (21) ve G.Y'ye (19) kimlik kontrolü yaptı. Şüphelilerden D.İ, kendisini polis memuru olarak tanıttı. Ancak gösterdiği kimliğin sahte olduğu ortaya çıkınca yanındakilerle birlikte gözaltına alındı.

45 bin lira para cezası uygulandı

Şüphelilerle birlikte 3 el telsizi, 1 biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, 1 airsoft (oyuncak) tabanca ve 1 çakar tertibatı ele geçirildi. Araç sürücüsü G.Y'ye "araca sahte plaka takmak veya kullanmak", "mevzuatta belirtilen ışık veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak"tan 45 bin lira ceza kesildi.

Adliyeye sevk edildiler

"Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul\'da Sahte Polis Operasyonu
Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Esenler, 3-sayfa, Güncel, Polis, Polis, Hukuk, Olay, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte Polis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:24:07. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Polis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.