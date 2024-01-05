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İstanbul'da Salı Akşamından İtibaren Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da Salı Akşamından İtibaren Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul'da salı akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle kar yağışı bekleniyor. Küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, kış henüz etkisini göstermedi. Ancak salı günü kutuplardan gelen ve Balkanlar üzerinden yurda girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kente kar yağması tahmin ediliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, salıdan itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve kar yağışının başlayacağını belirtti. Ayrıca, ocak ayının ikinci yarısında da kente yeni ve güçlü bir kar yağışı sisteminin gelmesinin yüksek olasılık dahilinde olduğu ifade edildi.

İstanbul\'da Salı Akşamından İtibaren Kar Yağışı Bekleniyor
05.01.2024 - 09:59,
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İstanbul'da salı akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle kar yağışı bekleniyor.

Küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklıklar bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kasımda kısa süreli kar yağışı yaşanan İstanbul'da kış henüz etkisini göstermedi. Salı günü kutuplardan gelen ve Balkanlar üzerinden yurda girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kente kar yağacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine, kentte uzun zamandır etkili kar yağışının olmadığını söyledi.

Kente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor." ifadelerini kullandı.

İkinci bir soğuk hava dalgası da bekleniyor

Özdemir, kentte salıdan itibaren sıcaklıkların düşeceğini aktararak, şunları belirtti:

"Kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek. Salı gününden itibaren akşam saatlerinde soğuk havayla kar yağışı Trakya'dan giriş yapacak. Sıcaklıklar ise salı 10 derecinin altına düşmeye başlayacak. İstanbul'da salı akşamı itibarıyla kar yağmasını bekliyoruz. Yağış özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve sahil kesiminde kısa aralıklarla görülecek. Rüzgarın kuzey yönüne dönmesiyle salı günü İstanbul'da sıcaklık 3 ila 5 dereceye kadar düşecek."

Ocak ayının ikinci yarısında da kente yeni ve güçlü bir sistemin gelmesinin yüksek olasılık dahilinde olduğunu aktaran Özdemir, "Modellere göre o dönemdeki kar yağışının daha kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Salı Akşamından İtibaren Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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