İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birçok etkinlik, yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro ve performanslarla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 14-18 Ocak'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Yüzyıllık Destan: Bayrak", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "'Just a Story' For The Interested", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Rumuz Goncagül", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Çarpışma" ve Kozyatağı Kültür Merkezi'nde "Hamlet" oyunlarını sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 15-18 Ocak'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Hamlet", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Tartuffe", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Çingene Boksör", Ümraniye Sahnesi'nde "Bir Halk Düşmanı", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "İfigenya", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Gadot Geldi", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ise "Gök Kubbe" oyunları tiyatro severlerle buluşacak.

Yapımını BKM'nin üstlendiği, Demet Akbağ'ın performansı ve Yılmaz Erdoğan'ın güçlü kaleminden doğan "Aydınlıkevler" oyunu, 2025 yılında da sahnelenmeye devam ediyor. Üç sezondur kapalı gişe oynayan oyun, 18 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gösterilecek.

Kadınlar ve erkekler arasındaki hikayeyi eğlenceli bir üslupla ele alan "Üç Tunç Tas" oyunu, 18 Ocak'ta Kartal Sanat Tiyatrosu'nde sahnelenecek.

AKM'de film gösterimleri ve konserler düzenlenecek

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 15 ve 16 Ocak'ta "Fındıkkıran" bale gösterisi, 15 Ocak'ta "Timsah Ateşi", 16 Ocak'ta "Veda" tiyatro oyunları beğeniye sunulacak. 14-16 Ocak'ta "Mukadderat" ve "Bir Salyangozun Anıları", 17-19 Ocak'ta ise "Mustafa" filmi gösterilecek.

Anadolu Ateşi de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 19 Ocak'ta "Troya" gösterisi ile sanatseverlerle buluşacak.

AKM'de ayrıca "2. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali" kapsamında konserler, atölyeler, söyleşiler ve ustalık sınıfları ziyaretçilere sunulacak.

AKM'de bugün "Salute To Vienna - Yeni Yıl Konseri" ve "Rumeli Ezgileri Konseri", 18 Ocak'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Kültürler Arası Köprü", 19 Ocak'ta "Yeni Yıl Konseri" verilecek.

Konserler

Selçuk Yöntem'in yorumuyla seslendirdiği şiirler, caz müziğinin ritmiyle birleşerek dinleyenlere farklı bir deneyim sunuyor. "Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı", 21 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cengiz Kurtoğlu 17 Ocak'ta Mask Beach'te dinleyicilerle buluşacak. Haluk Levent 17 Ocak'ta Jolly Joker Atakent Tema'da konser verecek.

Holly Stone Beyoğlu Fitaş Sahnesi'nde 17 Ocak'ta Emre Fel sahne alacak. "Yüksek Sadakat" 18 Ocak'ta Blind İstanbul'da konser verecek.

Sergiler

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde ve Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Atlar da Kaderle Koşarlar" sergisi Rami Kütüphanesi Salon F1'de 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Retrospektif resim sergisi "Sanatla Büyümek", Dolmabahçe'deki Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Kayıp Alfabe" adlı yeni sergisi, 17 Ocak'ta Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Beyza Boynudelik, Eyhan Çelik, Tuba Geçgel, Alla Güner, Elifko, Horasan, Candan İşcan, Deniz Pireci, Hüseyin Rüstemoğlu, Ege Subaşı, Deniz Varlı ve Damla Yalçın'ın eserlerinin yer aldığı "Pembe Bulutların Üstünde" sergisi, Chi Art Gallery'de görülebiliyor.

Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi "Verwegenheit", Tarhan Han'da sanatseverlere sunuluyor.

Pendik Halk Eğitimi Merkezi çini atölyesi gruplarının iki yıllık çalışması neticesinde hazırlanan "Hasbahçenin Çinileri" sergisi Pendik Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşuyor.

Albayrak Hat Takvimi Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak" Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 27 Ocak'a kadar izleyiciye sunuluyor.

Taviloğlu Koleksiyonu'nun "Yarım Asırlık Serüveni" sergisi Yapı Kredi Bomontiada'da açıldı. İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, 14 Şubat'a kadar Kalyon Kültür'de ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi ise 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.

İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak'a kadar görülebilecek.

Rahmi M. Koç Müzesi'nin 30. yıl kutlamaları kapsamında, binek araçların kronolojik değişimini ele alan, "Beygir Gücü" sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde beğeniye sunuluyor.