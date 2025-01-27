İstanbul'da Sanat Dolu Haftasonu

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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro ve performans sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu programında, 28 Ocak-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, geçen hafta prömiyer yapan, Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği ve eşi Leyla İpekçi'nin kaleme aldığı "Kuş Dili" oyunu sahnelenecek. Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Babamın Kelimeleriyle" ve Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Bir Ruhun Hikayesi" oyunları izleyiciyle buluşacak.

Tek perdelik "Hepyek" oyunu da Garibaldi Salon 2'de 30, 31 Ocak'ta ve 1, 2 Şubat'ta sahnelenecek.

Çocuk oyunlarında ise 3-6 yaş izleyiciler için "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık (Filozof Çocuklar Projesi)" bugünden başlayarak 30 Ocak'a kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) fuaye salonunda, 31 Ocak ve 2 Şubat'ta da "Çöp Canavarı" oyunu AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de, "Park" oyunu 2 Şubat'ta iki seans olarak Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, "Kırmızı Küre" de yine iki gösterimle Mecidiyeköy Büyük Sahne'de minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

İBB Şehir Tiyatroları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Şehir Tiyatrolarında yarın "Cadı Kazanı" oyunu Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde, 29-31 Ocak ve 1 Şubat'ta "Oscar" oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Köpek Kalbi" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde, "Ay, Carmela!" Ümraniye Sahnesi'nde, "Yenilmez" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Ağrı Dağı Efsanesi" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Çingene Boksör" Müze Gazhane Meydan Sahne'de ve "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde gösterilecek.

Çocuk oyunlarında da 2 Şubat'ta "Herkes Sihirbaz Olacak" Ümraniye Sahnesi'nde, "Çöpsüz Dünya" Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde, "Bekçi ile Postacı" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Benim Küçük Yıldızım" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Bir Gece Masalı" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde ve "Rüya" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde oynanacak.

Konserler, gösteriler

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımıyla seyirci karşısına çıkan "Küheylan", 30 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 1 Şubat'ta 1996'dan bu yana Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından REDD ve Orhan Şallıel yönetimindeki İstanbul Symphonic Project konser verecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin yeni prodüksiyonu "La Traviata" operası, 29-30 Ocak'ta ve 1 Şubat'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'un ayrıca "Piccole Danze" bale gösterisi yarın, "Winterreise (Kış Yolculuğu)" balesi Modern Dans Topluluğu İstanbul'un yorumuyla 28 ve 31 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu da 1 Şubat'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelecek. 1975 yılında kurulan ve İstanbul'daki ilk konserlerinin mekanı olarak Galata Mevlevihanesi'ni kullanan koro, kuruluşundan üç yıl sonra 1978'de konserlerini AKM'de vermeye başladı.

Koro, AKM'de bu konserini, kurumsal tarihinin bu önemli sayfasına bir göndermede bulunmak üzere hazırladı. AKM'de verdiği Nevzad Atlığ'ın yönetimindeki ilk konserin repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak koronun konserinde, solistler Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yüksel ve Merve Kıvılcımer de 1978 tarihli konserin solisti Ayla Büyükataman'ın seslendirdiği eserlerle sahnede olacak.

Şef Mehmet Güntekin'in yöneteceği konserde, Zeki Mehmed Ağa, Dellalzade, Zekai Dede, Şakir Ağa, Arif Mehmed Ağa, Dilhayat Kalfa ve Tanburi Ali Efendi'nin eserlerinin yanı sıra Karcığar köçekçe takımı icra edilecek.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nin farklı atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. Flüt sanatçısı Bülent Evcil, 1 Şubat saat 11.00'deki konserde, Belçika'nın yetiştirdiği önemli flütçülerden Marc Grauwels, Rusya'nın yetiştirdiği ve uluslararası alanda aranan flütçü Irina Stachinskaya ile dünyanın ünlü solistlerine eşlik eden ve Berlin Filarmoni Orkestrası'nın piyanisti olarak kariyerine başlayan Phillip Moll'la aynı sahneyi paylaşacak.

Türkiye'nin ilk ve tek çocuklara özel klasik müzik topluluğu KidConcerts da bu sezon ilk kez AKM'de 2 Şubat'ta miniklerle buluşacak.

Lemi Filozof'un atıkların geri dönüşümü, doğa-çevre farkındalığı, uzay ve gezegenler içinde dünyanın geleceği, sağlıklı beslenme gibi temaları öne çıkaran ve yeni şarkıları sahne şovuyla uzaylı arkadaşı Zuzi ile sahnelediği "Lemi Abi ve Zuzi Show" da 2 Şubat saat 15.00'te AKM Tiyatro Salonu'nda gösterilecek.

Sergiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Atlar da Kaderle Koşarlar" sergisi Rami Kütüphanesi Salon F1'de 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek gibi kavramlara odaklandığı "Kayıp Alfabe" adlı sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Albayrak Hat Takvimi Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak", Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 9 Şubat'a kadar görülebilecek.

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, 14 Şubat'a kadar Kalyon Kültür'de gezilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de açık olacak.

İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak'a kadar beğeniye sunulacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, AKM Müzik Platformu'nda sergileniyor.

AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

" Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi", Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da 23 Mart'a kadar görülebilecek.

Vakıf Katılım tarafından hayata geçirilen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde, "Ayna: Anadolu Göğünün İpek Mahyası" adlı fotoğraf sergisi, 10 Mart'a kadar gezilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Lale-Cengiz Akıncı çiftinin uzun yıllara dayanan ve TÜYAP 19. Uluslararası Sanat Fuarı'nda "Koleksiyoner Onur Ödülü"nü layık görülen koleksiyonlarının ikinci bölümünün yer aldığı "Boyut Farkı" sergisi, 28 Mart'a kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde izleyicilerin ilgisine sunulacak.

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisini, 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşturuyor.