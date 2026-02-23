İstanbul'da Sanat Dolu Haftasonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Sanat Dolu Haftasonu

23.02.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, tiyatro, konser ve sergilerle dolu bir etkinlik programı sunuyor.

Kültür ve sanatla dolu bir programa ev sahipliği yapan İstanbul, bu hafta sanatseverlere sergi, konser, tiyatro ve festival gibi birçok seçenek sunuyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 24-28 Şubat'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Işıltılı Haşerat", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Ölü Canlar", 26-28 Şubat'ta Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Büyük Romulus", 28 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Çarpışma" oyununu sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 25-28 Şubat'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Haramiler", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Ümraniye Sahnesi'nde "Savaş ve Barış", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Lüküs Hayat", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Sevgili Yelena Sergeyevna" ve 28 Şubat'ta Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim" oyununu seyirciyle buluşturacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 25, 26 ve 28 Şubat'ta"Romeo ve Juliet" balesini, 28 Şubat ve 1 Mart'ta ise "Faust" operasını AKM'de sahneleyecek.

Zorlu PSM'de bugün "Toz", yarın "9/8'lik Kıyamet", 25 Şubat'ta "Arşimet Prensibi", 26 Şubat'ta "Estragon Şapkasını Lucky'ninkinin Yerine Giyer ve Lucky'nin Şapkasını Vladimir'e Uzatır" ile "İnsanlar Mekanlar Nesneler ", 27 Şubat'ta "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım", 28 Şubat'ta "Don Quixote (Don Kişot)", 1 Mart'ta ise "Vay! Dedi Baykuş" oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Baba" bugün ve yarın, "Güldür Güldür Show" 25 Şubat'ta, "Bir Aile Provası" 27 Şubat'ta Maximum Uniq'te sahnelenecek. "Windsor'un Şen Kadınları Müzikali"nin prömiyeri 28 Şubat'ta Maximum Uniq'te gerçekleşecek."

Konserler

Postnişin M. Fatih Çıtlak ile sanat yönetmeni Yüce Gümüş tarafından hazırlanan, Mevlevi mukabelesi ve sema törenini görsel ve işitsel katmanlarla zenginleştiren "Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi" yarın AKM'de izlenebilecek.

Devlet Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen ve Çiğdem Yarkın'ın sahnede olacağı Ramazan Fasılları kapsamında yarın AKM'de "Hüzzam Faslı" konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası 25 Şubat'ta AKM'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

"Nişaburek Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler" konseri 26 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konserde, Osmanlı dönemi klasik müzik geleneğinin seçkin örnekleri seslendirilecek."

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ramazan Fasılları kapsamında "Kürdilihicazkar Faslı" konseri ile 28 Şubat'ta AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul'un önemli tarihi mekanlarından Şerefiye Sarnıcı da ramazan ayı boyunca özel bir konser programına ev sahipliği yapıyor. Program kapsamında Burak Malçok ve Hasan Kiriş 27 Şubat'ta konser verecek. "Peşrevler ve Saz Semaileri" konseri ise 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Sergiler

İstanbul'da ebru eğitimi alan Letonyalı sanatçılar ve ebru sanatçısı Özden Aydın'ın eserlerini bir araya getiren "Suya Yazılan" sergisi Bağımsız Sanat Vakfında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Aralarında Mehmed Hulusi Efendi, Hasan Rıza Efendi, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Hamit Aytaç'ın da bulunduğu 40'tan fazla sanatçının 57 eserinin yer aldığı "Ruha Şifa Hüsn-ü Hat" sergisi, Üsküdar'da Mimar Sinan Galerisi'nde ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak.

Yıldız Holding'in her yıl ramazan ayına özel geleneksel olarak düzenlediği sergiler kapsamında bu yıl da tezhip, kalem işi ve katı sanatlarının nadide örnekleri sanatseverlerle buluştu. Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda açılan "Sabrın Nakşı" adlı sergide, Dürdane Ünver, Mamure Öz, Semih İrteş, Safiye Morçay ve Sevgi İrteş'in eserlerinin yanı sıra çeşitli koleksiyonlardan da levhalar beğeniye sunuluyor.

Antika halı uzmanı Amir Oskouei'nin koleksiyonundan 17. ve 18. yüzyıl Azerbaycan saray halılarının sergilendiği "Tasavvuf'tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde, 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de açıldı.

90 yaşındaki usta fotoğraf sanatçısı Feruz Ertürer'in "Baktığı Yerde Başka Bir Dünya" adlı sergisi, Bulgur Palas'ta görülebiliyor.

Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi'nin "SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi", 13 Mart'a kadar Fatih'te Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacak.

Sanatçı Semiha Berksoy'un eserlerini bir araya getiren "Tüm Renklerin Aryası" sergisi 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak.

"Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi 5 Nisan'a kadar Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde görülebilecek."

Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, dönemin önemli kültür sanat isimleri ve aile dostlarıyla yazıştığı mektuplarının zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi 29 Mart'a kadar Casa Botter'da görülebilecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Haftasonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:42:22. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sanat Dolu Haftasonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.