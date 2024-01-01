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İstanbul'da düzenlenen yürüyüşe katılan kişi evine dönerken saldırıya uğradı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen yürüyüşe katılan kişi evine dönerken saldırıya uğradı

İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne katıldıktan sonra evine döndüğü sırada yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yakalandı ve adli makamlara teslim edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul\'da düzenlenen yürüyüşe katılan kişi evine dönerken saldırıya uğradı
01.01.2024 - 17:58,
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İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne katıldıktan sonra evine döndüğü sırada yumruklu saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı.

Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı.

Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vali Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrası saldırıya uğrayan İsmail Aydemir'e saldıran E.A. yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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