İstanbul'da Sıcak Hava Kaosu: Denizde Serinleme Arayışı - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava Kaosu: Denizde Serinleme Arayışı

09.07.2025 14:47
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İstanbul'da sıcaklık 39 dereceye çıkarken, halk serinlemek için deniz ve parkları tercih etti.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denizde yüzmeyi ve sahillerde dolaşmayı tercih etti.

Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 35 dereceye kadar yükseldi.

Saat 13.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla ve Çekmeköy'de 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de 37 derece ölçüldü.

Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil ve parklarda piknik yaptı.

Millet bahçeleri ve parklar, öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kaldı.

Bazı kişiler de gölgelik alanlarda ve ağaç altlarında dinlenmeyi tercih etti.

Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na gelen Hasan Çelik, "Sıcaklardan dolayı denize geldim. Deniz çok güzel. Halkımız biraz temiz baksa daha da güzel olacak." dedi.

Sahile gelen 13 yaşındaki Berat Karakuş da arkadaşlarıyla denize atladığını, böylece hem eğlendiğini hem de serinlediğini dile getirdi.

Beşiktaş'ın Bebek semtine gelenler sahil şeridinde piknik yapıp denize girdi.

Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı botlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devriye görevi yapıyor.

Sarayburnu ile Üsküdar'da sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar Boğaz'ın manzarasında yüzerken, bazıları da ağaçların altında dinlendi.

Büyükçekmece Sahili'ne yüzmeye gelenler yüksek sıcaklıktan şikayet etti.

Ziyaretçilerden Bekir Salih, sıcak havadan dolayı denizde serinlemeye geldiğini anlatarak, deniz suyunun çok güzel ve sıcak olduğunu kaydetti.

Trafikte seyreden bazı araçlarda ortam sıcaklığının 40 dereceye çıktığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Hava Kaosu: Denizde Serinleme Arayışı - Son Dakika

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