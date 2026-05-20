İstanbul\'da Sıfır Atık Haftası Başlıyor

İstanbul Valiliği himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 'İstanbul Sıfır Atık Haftası' kapsamında hazırlanan kurumsal kimlik kılavuzu ile hafta boyunca yürütülecek proje, etkinlik ve dijital kampanyalar düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Kandilli'de bulunan Sıfır Atık Vakfı'nda gerçekleştirilen lansman programına İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katıldı. Programda, hafta boyunca yürütülecek çalışmaların detayları ve küresel iş birlikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

'SADECE DEVLETLERİN, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BİR İRADE KOYMASI YETMİYOR'

Lansmanda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Dünyanın yaşlandığını, kaynakların tükenmeye başladığını, tükenmeyen kaynakların çevreyi kirleterek bir anlamda insanları tüketmeye başladığını dünyanın her tarafında anlamış olduk. Göçler, savaşlar, kıtlık, yoksulluk, mevsimlerin değişmesi, geçmişte yetişen ürünlerin şimdi yetişmemesi ya da geçmişte yetişmeyen ürünlerin şimdi yetişmeye başlaması aslında bize bir şeyi gösteriyor. Tedbir alınmazsa, bununla ilgili herkes üzerine düşeni yapmazsa bize emanet olan dünyamızı çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek kuşaklarımıza bırakmayla ilgili ciddi bir sorunumuz olacak. Sadece devletlerin bir irade koyması yetmiyor. Sadece sivil toplum kuruluşlarının bir irade koyması yetmiyor. Şehrin tamamı, şehrin önemli bir kısmı bir irade ortaya koymuyorsa, bu kültür hayatımıza yerleşmiyorsa neyi yaparsak yapalım, neyi anlatırsak anlatalım hep bir ayağı boşta kalacak" diye konuştu.

'DÜNYADA İLK DEFA SIFIR ATIKLA İLGİLİ BİR HAFTA KUTLANIYOR'

İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın bu toplumsal ihtiyaçtan doğduğunu belirten Vali Gül, "1-7 Haziran'da İstanbul Sıfır Atık Haftası bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. ve bununla birlikte dünyada ilk defa sıfır atıkla ilgili bir hafta kutlanıyor. Sıfır atıkla ilgili bir haftada etkinlikler yapılıyor. Ne amaçlıyoruz? Şunu amaçlıyoruz. Bin 500'ün üzerinde etkinlik yapılacak. Etkinlik yapan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülere, herkese teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bu etkinliklerle birlikte, başta çocuklarımız olmak üzere şehirde 16 milyon hemşerimizin sıfır atıkla ilgili doğrudan ya da dolaylı bir katkısı olacak, bir bilgisi olacak. Bunun neticesinde de günün sonunda şunu amaçlıyoruz. Etkinlikleri yaptık, farkındalıkları oluşturduk. Eğer biz enerjiyi daha az kullanacaksak, suyu daha az israf edeceksek, plastiği daha az kullanacaksak, tabağımızdaki yemeği israf etmeyeceksek ve yüzlerce, binlerce sayacağımız olumlu kazancımız olacaksa ve burada da yüzde 1 bile, yüzde 2 bile bir iyileşme sağlıyorsa hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda kendimize, şehrimize, ülkemize, dünyamıza çok önemli bir katkı sunmuş olacağız. İstanbul'a bunun öncülüğünü yapmaktan dolayı, Sıfır Atık Vakfımızla birlikte, sizlerle birlikte çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'FESTİVALİMİZE 1 MİLYONDAN FAZLA HEMŞEHRİMİZİ BEKLİYORUZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise projenin kapsamı ve planlanan festivale ilişkin "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde bu yıl itibarıyla İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı ilan ediyoruz. Bu, İstanbul'dan başlayan harekete bu yıl itibarıyla 39 ilçeden bin 500'den fazla proje başvurdu. İnşallah bu tarihlerde de yapılacak olan bin 500 projeyle beraber İstanbul'da sıfır atık bilincine erişmeyen, İstanbul'da sıfır atık çalışmalarına dokunmayan hemşerimiz kalmayacak. Yine 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da düzenleyecek olduğumuz Sıfır Atık Festivali'mize 1 milyondan fazla hemşerimizi bekliyoruz. İstanbul Sıfır Atık Festivali'nde bu yıl ana temamız, 'Enerji Verimliliği'. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali'nde gençlerimize Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız. Her yıl farklı bir temayla organize edilecek olan Sıfır Atık Festivali de bu ülkenin, bu şehrin gençleri için bir buluşma noktası olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BM İNSAN YERLEŞİMLERİ PROGRAMI KÜRESEL MERKEZİNİ İSTANBUL'DA AÇIYOR'

Vakfın uluslararası hedeflerine ve küresel iş birliklerine de değinen Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı'nın en temel özelliklerinden bir tanesi ortak akıl, ortak payda ve ortak fayda. Sıfır Atık Vakfı olarak bizim bir vizyonumuz var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürüteceği ofislerini açmasını istiyoruz. Bu bağlamda ilk anlaşmayı imzaladık. İnşallah bu yıl içerisinde Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürüteceği küresel merkezini açıyor. Ofisini açtı, yakın zamanda duyurusunu yapıyor olacağız ve 5 yıl içerisinde bu sayının 10'a çıkmasını hedefliyoruz. Dediğim gibi, sıfır atık formu dünyanın en büyük çevre ve sıfır atık bağlamındaki toplantısı olma özelliğini taşıyor" dedi.