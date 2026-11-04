İstanbul'da skuter sürücüsüne saldıran sürücüye 180 bin lira ceza ve ev hapsi verildi - Son Dakika
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İstanbul'da skuter sürücüsüne saldıran sürücüye 180 bin lira ceza ve ev hapsi verildi

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İstanbul\'da skuter sürücüsüne saldıran sürücüye 180 bin lira ceza ve ev hapsi verildi
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İstanbul\'da skuter sürücüsüne saldıran sürücüye 180 bin lira ceza ve ev hapsi verildi
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İstanbul Ümraniye'de otomobil sürücüsü, skuter sürücüsüne saldırdığı için gözaltına alındı; 180 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen sürücü ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜMRANİYE'de aracından inerek skuter sürücüsüne saldıran ve trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan otomobil sürücüsü İ.T. (25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, 31 Ekim 2026 tarihinde Ümraniye'de bir caddede İ.T. (25) isimli sürücünün aracından inerek skuter kullanan kişiye saldırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Ekipler tarafından tespit edilen sürücü yakalandı.

Sürücüye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi. Öte yandan İ.T. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

'EV HAPSİ' ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL KARARI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
ÜmraniyeEv hapsiİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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