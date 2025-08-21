İstanbul'da SMA/DMD için Sesli Yardım Toplama Yasaklandı - Son Dakika
İstanbul'da SMA/DMD için Sesli Yardım Toplama Yasaklandı

21.08.2025 10:16
İstanbul Valiliği, SMA ve DMD hastalarının yardımı için sesli yardım stantlarının açılmasını yasakladı.

İstanbul Valiliği, SMA ve DMD hastalarının tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla kamuya açık alanlarda "stant" kurularak "sesli yardım toplama faaliyetlerine" müsaade edilmeyeceği yönünde karar aldı.

Valilikten İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı, ilçe kaymakamlıkları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilen kararda, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi giderlerinin karşılanması amaçlı yardım toplama taleplerine, gereken incelemeler ve hukuki süreçler tamamlanarak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında valiliklerce izin verildiği belirtildi.

Gelen şikayet ve ihbarlar ile yapılan araştırmaları neticesinde, SMA/DMD hastalarına ilişkin caddeler, meydanlar, metro girişleri ve benzeri yerlerde yardım toplama stantlarının açıldığı belirtilen kararda, "Bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kanun hükmü

Kararda, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 5. maddesinin "Makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir." hükmü ile kutu koymanın yardım toplama şekli olarak belirtildiği ancak "stant" ifadesine yer verilmediği vurgulandı.

İlgili kurumlara kararda şu talimatlar verildi:

"İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir."

Kararda, başta kolluk ve zabıta ekiplerinden bu tür faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, istanbul, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

