İstanbul'da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

İstanbul\'da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
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İstanbul'da sosyal medya hesabından halk arasında korku ve panik yaratacak tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 15 yaşındaki Y.A.S., polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

İSTANBUL'da sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışmada, bir kullanıcının, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ile panik yaratacak içeriklerin paylaşımını yaptığını belirledi. Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan ekipler, 15 yaşındaki Y.A.S'nin hesabı kullandığını tespit etti. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda yaşı küçük şüphelinin kullandığı cep telefonu ile 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelinin 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'Müstehcenlik' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edileceği, anne ve babasının ise 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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