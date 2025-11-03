İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul\'da Suç Örgütü Operasyonu
03.11.2025 22:20
İstanbul'da suç örgütü kuran 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'tefecilik' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulundukları tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIĞIN SORUŞTURMAYA YÖNELİK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarılmıştı.

POS TEFECİLİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulanmıştı.

402 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bu kapsamda yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Finans, Güncel, Londra, Irak, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
