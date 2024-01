İstanbul\'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi, taksilere yüzde 28.09 zam yapıldı

İSTANBUL'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimiyle, taksi ücretlerine yüzde 28.09 oranında zam geldi. 13 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni tarife için taksiciler taksimetrelerini güncellemeye başladı. Kimi taksiciler zam oranından memnun olurken, kimi taksiciler ise, yeni zammın müşterilerde azalmaya neden olacağı görüşünde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Kararla, İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı. Buna göre taksilerin açılış ücreti yüzde 19.17 liradan, 24.55 liraya, kilometre başına ücret ise 12.89 liradan, 17.61 liraya, indi-bindi ücreti ise, 70 liradan, 90 liraya yükseldi. Taksi ücretlerine 13 Ocak'tan itibaren yansıyacak yeni tarife için taksiciler taksimetrelerini güncellemeye başladı.

Dün akşam saatlerinde başlayan güncellemeler için firma yetkilileri, işlemlerin maksimum yarım saatte biteceğini ve güncelleme ücretinin 2 bin 950 lira olduğunu vurguladı. Taksi şoförleri ise güncelleme ücretini pahalı bulurken; kimi yeni tarifenin müşterileri azaltacağından kimi de zam oranın yetersiz olduğundan şikayet etti.

"GÜNCELLEME ÜCRETİ 2 BİN 950 LİRA; MAKSİMUM YARIM SAAT SÜRÜYOR"

Firma yetkilisi Servet Özdemir, "Güncellemeler dün akşam 20.00'den itibaren başladı, hala devam ediyoruz. Cuma akşamına kadar kademeli olarak çalışacağız. Şu an hala eski tarifeden çalışacak. İstanbullular Cuma akşamı eski tarifeden taksi kullanmaya devam edecek. Cumartesi'den itibaren yeni fiyatlardan çalışmaya başlayacaklar. Şu an tarifeler güncelleniyor ama kademeli olduğu için eski fiyatla çalışmaya devam ediyor. Akşam daha bir yoğunluk vardı, şu an bir sakinlik var iş durumuna göre bir an yoğunlaşıyor bir an durgunlaşıyor. Geldikleri zaman genelde taksicileri bekletmeden çıkartıyoruz. 2 bin 950 lira güncelleme bedeli. Genelde müsait olan gelip güncellemeyi yaptırıyor, son güne pek araç kalacağını sanmıyorum. Geçici mühür sistemine geçtik, 20 gün içerisinde yaptırabiliyor. O yüzden eskisi gibi taksiciler sıra mağduriyeti yaşamıyorlar. Maksimum yarım saat içinde çıkabilirler" diye konuştu.

KİMİ TARİFEDEN MEMNUN, KİMİ MÜŞTERİ BULAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Taksici Eyüp Yılmaz, " Erken geldim. Cuma günü yapılıyor. Hemen işleme alacaklar; 5 dakikalık bir işi var. Bu tarafa doğru bir iş almıştım, müsait olunca geldik. Çalışanlara birşey düşmüyor bundan emin olabilirsiniz. "dedi. Taksi şoförü Kazım Ceylan ise, "Biz şoför olarak memnun değiliz, zam istemiyorduk. Araç sahipleri istiyor, onlar da kendilerince haklı. Zaten işler düşük, bu da işe yansıyor. Yarın bir gün yolcu bulamayacağız taşımak için. Piyasa gerçekten çok durgun. Şoförlerin yevmiyeleri yükselecek, burada zorluk çeken vatandaşlar şoförler olacak. Vatandaş da binemeyecek. Güncelleme otomatik olarak ayın 13'ünde geçecek. İnsanlar gerçekten mağdur durumda ama yapacak bir şey de yok. 2 bin 950 lira yüksek bir fiyat" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİDE AZALMA OLUR"

Taksi şoförü Şeyhmus Altınkaynak da, "Zamdan hiç memnun değilim, indi bindi 2 litre mazot yakıyoruz, nasıl memnun olacağız? Mazota zam gelmesin, bize de zam gelmesin. Yüzde 50 bekliyorduk. Bence 4-5 ay sonra zam olmalı. Müşteri azaldı, bir de 8+1'ler de çıktıktan sonra işimiz daha da azaldı" diye konuştu. Taksi şoförü Fuat Arslan da, "Güncellemeyi yaptırdım bitirdim, 5 dakikada halloldu, 3 bin liramızı aldılar. Cuma günü 24.00'den itibaren sistem otomatik olarak yeni tarifeye geçecek. Yeni tarife kesinlikle karşılamıyor. Bu arabada üç şoför çalışıyor. Arabanın sahibini boş verdik, 90 bin lira kazanmıyor. Bunun en az iki katı olmalıydı. Bizim müşteri bulmakta bir sıkıntımız yok, müşteri zaten çok ucuz olduğu için tercih ediyor. Eskiden insanlar ihtiyacı olduğu zaman günde 10-15 müşteriye giderdik, bundan çok para kazanıyorduk. 32 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.Taksi şoförü Cengiz Akyol da, "İnsanlar hep kendini düşünüyor. Bugün vatandaşın yerine de kendini koysan, bence normal, az değil. Müşteride azalma olur, insanların geçim derdi sıkıntısı büyük. Bugün taksiye herkes mecbur kalmadıkça binmiyor. Ekmeğimiz için mecbur mücadele edeceğiz. Bence zam ideal, ne fazla, ne az" dedi.