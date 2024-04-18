İstanbul\'da Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü, Şüpheli Yakalandı

EDDA SÖNMEZ
60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek dün 17: 00 sıralarında aracına Taksim'den yolcu olarak binen bir kişi tarafından Sarıyer Tarabya'da bıçaklanarak öldürüldü. Taksiciler, konvoy oluşturup olayı protesto etti, can güvenliklerinin sağlanmasını istedi. Taksiciyi yol ücreti konusunda çıkan tartışma sonucu öldürdüğü belirlenen ve İran uyruklu olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Y.B.G yakalandı. Yakalama anları saniye saniye kameraya yansırken, sivil polislerin sıkışık trafikte fark ettikleri taksiye doğru koştuğu ve silahlarını çekerek şüpheliyi yere yatırıp gözaltına aldığı görülüyor.
TAKSİCİLER CAN GÜVENLİĞİ İSTEDİ
Taksicileri ayağa kaldıran olay dün saat 17: 00 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Taksici Yaşar Yanıkyürek, bıçakla öldürülmüş durumda yol kenarında bulundu. Taksicinin taksisinin de gasp edildiği anlaşıldı. Olayın duyulması üzerine taksiciler akşam saatlerinde protesto konvoyu oluşturup can güvenliklerinin sağlanmasını istedi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Deniz Dündar şüphelinin yabancı uyruklu olduğunu öğrendiklerini belirterek, kaçak yollarla mı, pasaportla yasal yollardan mı yurda giriş yaptığını bilmediklerini söyledi. Son yıllarda kaçak yollarla Türkiye'ye gelenlerden yakınan Dündar, denetimlerin artırılmasını, can güvenliklerinin sağlanmasını istedi.
"YOL ÜCRETİ KONUSUNDA TARTIŞMA ÇIKTIĞI..."
Şüphelinin yakalanmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"17.04.2024 tarihi saat 17.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi'nde meydana gelen bıçakla öldürme olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; taksi şoförü Y.Y.(60) isimli şahsın araca yolcu olarak binen Y.B.G.(43) isimli şahıs tarafından öldürüldüğü anlaşılmış, şüpheli şahıs kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir mesafede Büyükdere Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanılan bıçak ele geçirilmiştir. Araştırmalarda; şüpheli şahsın araca Taksim'den yolcu olarak bindiği, Tarabya'ya geldiklerinde yol ücreti konusunda taksici ile aralarında tartışma çıktığı ve öldürme olayının meydana geldiği, şüpheli şahsın taksiyi alarak olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmıştır"
YAKALANMA ANLARINDA KAYDEDİLMİŞ GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI
İran uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanma anlarında çekilen görüntüler de basınla paylaşıldı. Görüntülerde, sivil polislerin sıkışık trafikte farkettikleri taksiye doğru koşmaları ve silahlarını çekerek Y.B.G.'yi gözaltına almaları görülüyor. Araçtan indirilerek yere yatırılan saldırgan daha sonra kelepçelenip polis aracına götürülüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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