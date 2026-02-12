İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam - Son Dakika
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

12.02.2026 20:18
İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'da toplu ulaşıma yapılacak zam görüşüldü. Görüşmelerde yüzde 20'lik zam teklif edildi.

İBB Meclisi Şubat Ayı 3'üncü oturumu Saraçhane'deki İBB binasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında toplanan mecliste 5 gündem maddesi görüşüldü. Gündem dışı konuşmalarla başlayan toplantıda, meclis grup başkanları ve üyelerinin konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi.

YÜZDE 20 ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Gündemin 110'uncu maddesinde yer alan İstanbul'da metro, otobüs, minibüs, metrobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servisi ücretlerine yapılacak zamlar ile farklı kalemlerdeki zamları içeren 'Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi düzenleme' maddesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

İSTANBUL KART BİLET FİYATLARI YÜKSELDİ

Alınan karar doğrultusunda İETT otobüsleri, raylı sistemler, metrobüs ve şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik tam bilet ücreti 42 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 20,50 lira, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bilet ücreti 37,80 lira 60-65 yaş arası bilet ücreti ise 30,07 lira olarak belirlendi. Aktarmalı geçişlerde ise birinci aktarma 31,27 lira, ikinci aktarma 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarmalar 15,62 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifeler 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

DENİZ HATLARINDA DA ARTIŞ

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarında da yeni tarife uygulanacak. Buna göre; Bostancı-Adalar hattında tam bilet ücreti 156,26 liraya, Kabataş-Adalar hattında ise 247,44 liraya yükseldi. Deniz yolu taşımacılığında ücretlendirme, ada hatları hariç olmak üzere mil bazlı tarifeye göre uygulanacak.

TAKSİ ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Kararla birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 65,40 liraya, kilometre başına ücret 43,56 liraya yükseldi. Zaman tarifesi saatlik 544,45 lira olarak belirlenirken, kısa mesafe ücreti ise 210 lira oldu.

MİNİBÜSLERDE İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ ARTTI

Minibüslerde 'indi-bindi' olarak bilinen en kısa mesafe ücreti 39 liraya çıkarıldı. Buna göre; 4 kilometreye kadar olan mesafelerde 39 lira, 4–7 kilometre arası 41 lira, 7–11 kilometre arası 42 lira, 11–15 kilometre arası 43 lira, 15-20 kilometre arası ise 47 lira olarak uygulanacak. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 25 lira oldu.

SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Yeni kararla birlikte okul servis ücretlerinde 0–1 kilometre arası mesafe için ücret 4 bin 51 liraya yükseltildi. Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

MARMARAY ÜCRETLERİNE ZAM

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Gebze-Halkalı Marmaray hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hatlarında yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Marmaray ve banliyö hatlarında bilet fiyatların mevcut yolcu ücretlerine ise yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. Halkalı-Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hatları; Tam 34 liraya, öğrenci 16, liraya, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bileti 30,60 liraya, 60-65 yaş arası 24,16 liraya yükseldi.

MARMARAY BİLET ÜCRETLERİNE ZAM

Marmaray bilet ücretleri ise; Tam 34 liraya, öğrenci 16,48 liraya, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bileti 30,60 liraya, 60-65 yaş arası bilet ise 24,16 liraya yükseldi.

İDO SEFERLERİNDE YENİ TARİFE

İDO Deniz Otobüsleri'nde de yeni fiyatlar uygulanacak. Sirkeci–Harem arabalı vapur hattında yolcu taşıma ücreti 40,39 lira, öğrenci ücreti 24,32 lira olarak belirlendi. Araç geçiş ücretlerinde ise otomobil için ücret 240 liraya, minibüs için 320 liraya, otobüs için ise 630 liraya yükseldi.

YENİ TARİFE 16 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Zam tarifesinin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    er hani İmamoğlu yapıyordu zamları ne odlu. adamın imza yetkisi yok ceza evinde ve çoğunluk akp de. nasıl olacak şimdi. 57 70 Yanıtla
    Ahmet Kürşat Işık Ahmet Kürşat Işık:
    İBBmeclisinin çoğunluğu CHP’de Halen tek başına karar alabiliyorlar kararı alanlar da onlar anlamadan dinlemeden bilmeden ortaya laf konuşmayın ak partili değilim ama doğrusu bu yalandan algı yapmayın 59 7
    Kağan Türksoy Kağan Türksoy:
    Dünyadan haberin yok. İbb meclisinde chpli üye sayısı 183, ak partili üye sayısı 135. Bu zamma ak partililer hayır oyu verdi, yine de yetmedi. 44 4
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    TCDD A.s Tarafından işletilen Marmaray diyor. oku iyice haberi. ve yüzde 25 zam diyor. diğer metro hatlarina yüzde 20 diyor. hala CHP diyorsunuz. benzine zam gelir gene CHP diyorsunuz. anlamak mümkün degil 20 28
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Ahmet Kürşat marmaraya yüzde 25 diğerlerine yüzde 20 yapılmış. oku istersen. Marmaray hiç bir geliri İBB de degil 14 13
    444R444 444R444:
    bir şeyi bilmeden yorum yapmayın lütfen hani her şey çok güzel olacaktı hepimizi kandırdı oy verdik suya ayda iki kere zam ulaşıma yılda 4 kere zam ispark en pahalı otoparkı Allah'tan ki İBB'nin elinde başka bir şey yok yoksa bitmiştik 6 2
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    cankur yeğenim. elektirige, doğalgaz a, benzine, gıda ya, ete süte vs adan zye zmni İBB mi ypiyor desem. evet diyecek zihniyette ki topluluksunuz 3 5
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    cankurt İBB de 4 kere zam yaptı diyorsun bir yılda. peki bir yılda akp benzine kaç kere zam yaptı ?? 3 4
    M.Cankut DEMİRBAŞ M.Cankut DEMİRBAŞ:
    İBB, 1 yılda Dördüncü kez zam yaptı. Marmaray 2. Marmaray boğazın altından geçmesine rağmen, biniş ücretleri otobüsten daha ucuz. 4 2
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Ahmet Kürşat. Marmaray TCDD a.s de. bilmeden etmeden diye yazmışsın. kendi yazdigindan haberin yok. bende akp li değilim ama TCDD ye bağlı Marmaray. 2 1
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    TCDD as tarafından işletilen Marmaray isterse zammı geri alır ( Marmaray özelinde diyroum ) isterse bedava bile yapar bu yetkisi var. tamam metroya vs İBB yapıyor zammı da. Marmaray neden en yüksek zamma ses etmiyor. birde elektriğe gaz a benzine yapılan zamlara neden aynı tepki verilmiyor ? 1 2
    onur pari onur pari:
    Kağan Marmaray'a ve banliyölere %25,49 güncelleme yapilmis. Bunları da İBB mi işletiyor. Ayrıca benzin İngiltere'de 1 senedir aynı. Brent petrol, elektrik vs bir tek bize mi işliyor? 1 2
    Adnan dincer Adnan dincer:
    bu zam olayına chp ile birlikte akp üyelerinde el kaldırdını düşünüyorum tepki çekmesi acısından 0 0
  • 7896t4is 7896t4is:
    az olmuş en az yüzde elli olmalıydı her şey çok güzel oluyor 31 5 Yanıtla
    onur pari onur pari:
    Marmaray'a ve banliyölere %25,49 güncelleme yapilmis. Bunları da İBB mi işletiyor. Ayrıca benzin İngiltere'de 1 senedir aynı. Brent petrol, elektrik vs bir tek bize mi işliyor? 1 2
  • cUfg310x cUfg310x:
    MB, enflasyonun düştüğünü. hissedecek demişti. Evet hissettirmeye başladılar 31 3 Yanıtla
  • YoH null YoH null:
    normal karşılıyorum çünkü ekonomik şartlar genel bir sorundur ne diyim baska 7 21 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    yapın ağ yapin 3 kuruş zam oda kiraya gidiyor ondan sonrakiler bizi giriyor. 20 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
