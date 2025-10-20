İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı

20.10.2025 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü ana arter, cadde ve ara yollardaki trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oldu.

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü ana arter, cadde ve ara yollardaki trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İki yaka arasında ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeleri, Hasdal ve Seyrantepe'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal'dan Avrasya Tüneli'nin girişine kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan başlıyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikteki yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla mevkilerinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Paşalimanı Caddesi'ndeki trafik kazasının ardından yolun kapanması nedeniyle Üsküdar yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade'de, aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 65'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83'e kadar ulaştı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, istanbul, Olaylar, Ulaşım, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım
Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi
Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu
Kan donduran olay Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı Kan donduran olay! Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı
Maçı Halil Umut Meler’in yöneteceğini duyan Gasperi’nin tepkisi gündem oldu Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

17:18
İstanbul’da yağış başladı, trafik felç Harita kırmızıya döndü
İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
17:06
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener’den ayrılma sebebim o futbolcu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
16:46
Yüzyılın Konut Projesi’nde ödeme planı belli oldu İşte 11 ve 21 dairelerin fiyatı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:56
Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 17:31:12. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.