İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
17.02.2026 18:17
İstanbul'da haftanın ikinci iş günü mesai bitiminde bazı ana arterler, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü mesai bitiminde bazı ana arterler, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde de trafikte yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili.

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent'te TEM Otoyolu'na katılım yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Haramidere bağlantı yolundan Mahmutbey gişelere kadar, Beylikdüzü-Ankara istikameti ve Esenler ile Bayrampaşa arası trafik akışı aksıyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor.

Kadıköy-Pendik ve Üsküdar-Beykoz sahil yollarında da her iki yönde araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği, Çamlıca Gişeleri ve Altunizade'den etkili olmaya başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'na kadar bazı noktalarda etkili oluyor.

Hasta taşıyan ambulansların da trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözleniyor. Altunizade, Mecidiyeköy, Cevizlibağ, Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

