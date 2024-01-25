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İstanbul'da Usulsüz Çakar ve Siren Kullananlara ve Emniyet Şeridi İhlali Yapanlara Cezalar Yazıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Usulsüz Çakar ve Siren Kullananlara ve Emniyet Şeridi İhlali Yapanlara Cezalar Yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren kullananlarla emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, hasta nakil ambulansı da dahil olmak üzere 6 araca yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi. Hasta olmadığı halde emniyet şeridi kullanan ambulansa 7 bin 129 lira ceza yazılırken, emniyet şeridi kullanan diğer 5 araca ise toplam 32 bin 195 lira ceza uygulandı.

İstanbul\'da Usulsüz Çakar ve Siren Kullananlara ve Emniyet Şeridi İhlali Yapanlara Cezalar Yazıldı
25.01.2024 - 19:03,
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri usulsüz çakar ve siren kullananlarla emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde, usulsüz siren kullanan hasta nakil ambulansının da aralarında bulunduğu 6 araca yaklaşık 40 bin lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından usulsüz çakar ve siren kullananlarla emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. D-100 Karayolu Merter mevkiinde yapılan denetimde, içinde hasta olmadığı halde emniyet şeridi kullanan hasta nakil ambulansına, zorunlu olmadığı halde emniyet şeridi kullandığı için işlem yapıldı. Ambulansa 7 bin 129 lira ceza yazılırken, emniyet şeridi kullandığı belirlenen 5 araca ise toplam 32 bin 195 lira ceza yazıldı.

Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Usulsüz Çakar ve Siren Kullananlara ve Emniyet Şeridi İhlali Yapanlara Cezalar Yazıldı - Son Dakika
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