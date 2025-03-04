İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli şahsın gözaltına alındığını ve 365 kilogram kokain maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesi, şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini suçunun önlemesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik 28.02.2025- 03.03.2025 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalar kapsamında; Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde ve Yalova ilinde 13 farklı adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 365 kilogram kokain maddesi ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."