İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

08.08.2025 08:09
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyon kapsamında 1 milyon 191 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan 356 kilogram ham madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarını aktardı.

YAKLAŞIK 2 MİLYON UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 milyon 919 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan 256 kilogram ham madde ele geçirildiğini duyurdu. Ham maddeden yaklaşık 5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği belirtildi.

9 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ünün ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve bu ticareti organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİDİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı ve görev alan tüm personeli tebrik etti. Yerlikaya, "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • asaf balasun:
    Çocuklarımız tehlike altında her yerde göz actirmamak lazım. Yoksa gidişat hiç iyi değil. Hiç memnun değilim . 1 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    256 koli ham maddede ne demek boyutların korkunclugu bir felaket.. polisimizi tebrik ediyorum.. 0 0 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    300 mg neden kutuları değişti la 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
