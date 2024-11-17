İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Avcılar'da sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramalarında, paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ve 10 bin 500 lira ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilo 230 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.