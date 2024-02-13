İstanbul'da Uyuşturucu Taşıyan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Taşıyan Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul\'da Uyuşturucu Taşıyan Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, Samsun'a gönderilmek üzere valiz içerisinde uyuşturucu taşıyordu. Polis, valizde 569 gram sentetik uyuşturucu ve 1036 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheliler tutuklandı.

13.02.2024 10:51
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İstanbul'da, uyuşturucu koydukları valizi otobüsle Samsun'a göndermeye çalışırken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişinin, Samsun'a valiz içerisinde uyuşturucu göndereceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan fiziki takipte, K.U. ve O.K. uyuşturucu maddeleri gizledikleri valizi, 3 Şubat'ta Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy Cep Otogarı'na götürerek, Samsun'a hareket edecek yolcu otobüsüne teslim etmek istedi.

Polis ekipleri, şüpheliler K.U. ve O.K'yi otobüs firmasının otogardaki ofisinde suçüstü yakalarken, valizde yapılan aramada, 4 paket içerisinde toplam 569 gram sentetik uyuşturucu ile 1036 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, çok çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini" yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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