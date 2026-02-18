İstanbul\'da Vapur Seferleri İptal

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda; "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
İPTAL EDİLEN BAZI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Büyükada-Sedef Adası Hattı
Adalar-Beşiktaş Hattı
Üsküdar-Haliç Hattı
Kadıköy-Haliç Hattı
Beşiktaş-Haliç Hattı
