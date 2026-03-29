İstanbul'da Yağmur Hava Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

29.03.2026 14:49
Şiddetli yağmur nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 42 uçak yönlendirildi.

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağmur, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar uzun süre havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 42 uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkisini artıran yağış, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Uçuş trafiğinde yaşanan yoğunlukla birlikte yakıt kritiğine giren toplam 42 uçak başka havalimanlarına divert etti. Pegasus ve AJet'e ait 32 uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇUŞ İPTALLERİ YAŞANACAK

Bu arada Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MATKOM) tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart 2026 ile 30 Mart 2026 tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

AJET 51 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile sefer iptal etme kararı aldıklarını ifade eden AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferimiz iptal edilmiştir. 11 seferimiz de başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda yeni iptaller ve yönlendirmeler olması söz konusudur. Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır. Ayrıca yolcularımız uçuşlarının güncel durumunu, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
