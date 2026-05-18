İstanbul'da Yapay Zeka Etiği Bildirgesi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Yapay Zeka Etiği Bildirgesi Açıklandı

İstanbul\'da Yapay Zeka Etiği Bildirgesi Açıklandı
18.05.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÜ Edebiyat Fakültesi, yapay zeka etiği üzerine bildirgeyi kamuoyuna sundu. Adalet ön planda.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nün ev sahipliğinde, farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkısıyla şekillenen "İstanbul Yapay Zeka Etiği Bildirgesi" kamuoyuyla paylaşıldı.

İÜ Rektörlük Binası'ndaki Mavi Salon'da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Adak, üniversitenin "Perspektif 2053" vizyonuna atıfta bulunarak, bu konuda ısrarla üzerinde durdukları bazı yöntemler ve yolların olduğunu söyledi.

Adak, bilimin ve halkın birleşmesine, ortak hareket etmesine önem verdiklerini, toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da üniversitelerin anahtar rolü olduğunu belirtti.

İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nedim Yıldız ise yapay zeka çağında insanın nasıl korunacağı, karar süreçlerinde yetkinin kimde bulunacağı, sorumluluğun hangi aktörler üzerinde temelleneceği, insan onurunun hangi esaslar doğrultusunda savunulacağı ve ortak yaşamın hangi etik sınırlar içinde sürdürülebileceği yönünde çerçeve ortaya koyma çabasıyla İstanbul Yapay Zeka Etiği Bildirgesi'ni kamuoyuna sunduklarını ifade etti.

Burada tartışılan konunun, belli teknik araçların ne ölçüde hızlandığı ya da ne kadar yaygınlaştığı olmadığını söyleyen Yıldız, asıl sorunun insanın kendi kurduğu sistemler karşısında nasıl konumlandığı, bu sistemlerin toplumsal ilişkileri nasıl dönüştürdüğü ve etik sorumluluğun hangi esaslar üzerinden temelleneceği olduğunu dile getirdi.

Yıldız, yapay zekanın hayatın gündelik akışına, eğitime, üretime, bilgiye erişime, kurumsal kararlara, denetim biçimlerine ve kültürel üretime nüfuz ettikçe bu alanı düşünmenin artık ertelenebilir bir mesele olmadığının açık hale geldiğini, bildirgenin tam da bu bağlamın içinde şekillendiğini vurguladı.

Bildirgenin yazım sürecinde yapay zeka etiği alanında yayınlanmış başka bildirgeler, ilke, tavsiye ve çağrılar arasından kayda değer bütün metinlerin tarandığını ve incelendiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu çalışma sonucunda insan hakları, adalet, güvenlik, mahremiyet, şeffaflık, hesap verebilirlik, kapsayıcılık, çevresel etki ve çok paydaşlı yönetişim başlıklarının uluslararası literatürde belirgin biçimde öne çıktığı görülmüştür. Tam da bu noktada İstanbul Yapay Zeka Etiği Bildirgesi'nin insan failliğine vurgu yapan özgünlüğü belirginleşmektedir. Çünkü, insan failliğinin etik ve politik ağırlığı çoğu metinde ya dağınık biçimde yer almakta ya da başka başlıkların gölgesinde kalmaktadır. İstanbul Yapay Zeka Etiği Bildirgesi, tam bu eksende farklı bir yönelim önererek, bu alana katkı sunmaktadır."

Temel esas: adalet

Prof. Dr. Yıldız, yapay zeka etrafında ortaya çıkan temel sorunun, araçların ne kadar geliştiğinden çok, kararın kim tarafından verildiği, sorumluluğun kimde toplandığı ve insanın kendi eylemlerinin öznesi olarak korunup korunamadığı sorusunda düğümlendiğini dile getirdi.

Bu nedenle bildirgede yapay zeka konusunun öncelikle insanın fail oluşu bakımından ele alındığını belirten Yıldız, fail kavramı devreye girdiğinde karar, sorumluluk, hesap verebilirlik, araçsallaştırma, yaratıcılık, mahremiyet ve denetimin birbirine bağlandığını, bildirgenin katkısının da bu bütünlüğün görünür hale getirilmesinde yattığını söyledi.

Yıldız, bildirgedeki ilk esas olan adaletin, metinde soyut ve değişmez bir ölçüt olarak değil, insanların tarihsel, toplumsal ve kurumsal konumlarını dikkate alan, bağlamsal bir hakkaniyet anlayışı içinde ele alındığını ifade ederek, "Yapay zeka sistemlerinin geçmiş veriler üzerinden işlemesi, mevcut eşitsizliklerin ve önyargıların yeniden üretilmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle adalet, herkese aynı ölçütün uygulanmasıyla sınırlı görülemez. Kimi durumlarda yapısal eşitsizlikleri dikkat alan ve bunları gidermeye yönelen düzenlemeleri gerekli kılar. Bu yönüyle adalet, metinde ilk sırada yer alan bir esas olmasının ötesinde diğer bütün esasların anlamlı hale gelmesi için vazgeçilmez olan temel esas olarak ortaya çıkmaktadır." dedi.

Bildirgenin ikinci esasının merkezinde insanın fail oluşunun yapay zekayla kurulan ilişki içinde nasıl konumlandırılması gerektiği sorusunun ele alındığını söyleyen Yıldız, "Fail olan insandır. İnsan, kendi eylemlerinin kaynağıdır ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenir. Bu nedenle yapay zeka sistemlerinin otonom görünmesi, sorumluluğun ortadan kalktığı anlamına gelmez. Faili görünmez hale getiren mekanizmalar, adaletin askıya alınma riskini büyütür." diye konuştu.

Yapay zekanın çıktılarının izlenebilir, sorgulanabilir ve denetlenebilir olmasını bildirgenin gerekli gördüğünü kaydeden Yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada kastedilen teknik belgelerin dar uzman çevreleri içinde dolaşımı değildir. Asıl konu, insanların kendileri hakkında işleyen süreçleri anlayabilmeleri, bu süreçlere itiraz edebilmeleri, sorumlu aktörlere ulaşabilmeleri ve gerektiğinde hesap sorabilmeleridir. Bu bakımdan şeffaflık teknik bir nitelik olmanın ötesine geçerek, faili görünür hale getiren etik ve kurumsal bir esas halini almaktadır. Hesap verilebilirlik de bu açıklığın sorumluluk doğuran biçimi olarak belirginleşmektedir. Bunu izleyen insanın araçsallaştırılamayacağı esası bildirgenin insan anlayışını daha açık hale getirmektedir."

"Algoritmik süreçler nihai karar verici konuma çıkarılamaz"

Prof. Dr. Yıldız, insanın hız, verimlilik, güvenlik ya da maliyet azaltma adına veri kaynağına, kullanıcı profiline ya da sınıflandırılabilir bir nesneye indirgenemeceğinin de altını çizdi.

Beşeri konularda algoritmik süreçlerin nihai karar verici konuma çıkarılamayacağını vurgulayan Yıldız, "Çünkü insan, hesaplanabilir davranış kalıplarından ibaret değildir. Karar veren, yanılan, yeniden düşünen, anlam kuran ve kendisini dönüştürebilen bir varlıktır. Bu nedenle insan onuru dışarıdan eklenen bir değer ifadesi değil, etik çerçevenin kurucu ölçütlerinden biridir." ifadeleri kullandı.

Yıldız, hazır içerik, sürekli yönlendirme ve yüzeysel üretim pratiklerinin düşünme ve değerlendirme kapasitesini zayıflatabildiğini, bu nedenle burada tartışılan şeyin, estetik ya da kültürel beğeniye ilişkin bir tercih değil, insanın kendisini belirleme ve kendi yaşamını tasarlama kapasitesi olduğunu kaydetti.

Çağdaş, dijital ortamda mahremiyet kaybının, bir bilginin açığa çıkmasından ibaret olmadığını belirten Yıldız, "Davranışların öngörülmesi, tercihlerin yönlendirilmesi, kişinin kendi iç alanının daraltılması ve kendi yaşamı üzerindeki tasarruf imkanın aşınması da bu kaybın parçasıdır. Bu nedenle mahremiyet, özgür yaşamın kurucu zeminlerinden biri olarak ele alınmaktadır." dedi.

Yıldız, bildirgenin, yapay zeka sistemlerinin bağımsız, çok paydaşlı ve sürekli işletilebilir mekanizmalar aracılığıyla denetlenmesini talep ettiğini de ifade etti.

Bildirgenin asıl katkısının, sorumluluk sorununu üretim sürecinin tamamına yaymasında ve insan failliğini bu bütünün merkezine yerleştirmesinde ortaya çıkmasıyla görüldüğünü belirten Yıldız, "Bu nedenle bugün kamuoyuna sunduğumuz bildirgede sunulan çerçeve, çağdaş teknik ve teknolojik düzeninin hangi etik sınırlar içinde düşünülmesi gerektiğine dair tutarlı ve bütünlüklü bir öneridir. Bu öneri, insanlık onuru, adalet, yaratıcı kapasite, mahremiyet ve sorumluluk ile uyuşmayan bir teknik ve teknoloji tutumunun meşrulaştırılamayacağını açık biçimde ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Yıldız'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Kurtul Gülenç, Prof. Drç Aydın Topaloğlu, Prof. Dr. Funda Günsoy Turowski, Prof. Dr. M. Ertan Kardeş, Doç. Dr. Tacettin Ertuğrul, Doç. Dr. Mehtap Doğan, Doç. Dr. N. Murad Omay, Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Arzu İbişi Temelli, bildirgedeki adalet, faillik, hesap verebilirlik ve şeffaflık, insanın araçsallaştırılmayacağı, yaratıcılığın sürdürülebilirliği, mahremiyet, denetim ve gözetim esaslarının felsefi arka planı ile "Yapay zekanın Kant üzerinden değerlendirilmesi" ile "Yapay zekanın politik boyutu" konuları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yapay Zeka Etiği Bildirgesi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm
Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü
Jorge Jesus’un Fenerbahçe’den istediği özel madde ortaya çıktı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:17:59. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yapay Zeka Etiği Bildirgesi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.