İstanbul'da yapılan denetimde 35 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan denetimde 35 ruhsatsız silah ele geçirildi

İstanbul\'da yapılan denetimde 35 ruhsatsız silah ele geçirildi

İstanbul polisi dün gece 3 bini aşkın polis, bir polis helikopteri ve iki deniz polisi botuyla kent genelinde denetim yaptı. 4 saatlik denetimde 35 ruhsatsız tabanca/tüfek ele geçirildi. Sürücülere 2 milyon lira para cezası kesilirken, 20 araç da trafikten men edildi.

30.05.2024 11:51
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(İSTANBUL) - İstanbul polisi dün gece 3 bini aşkın polis, bir polis helikopteri ve iki deniz polisi botuyla kent genelinde denetim yaptı. 4 saatlik denetimde 35 ruhsatsız tabanca/tüfek ele geçirildi. Sürücülere 2 milyon lira para cezası kesilirken, 20 araç da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dün gece 20.00-00.00 saatleri arasında kent genelinde yapılan denetime 3 bini aşkın emniyet personeli, 1 polis helikopteri ve 2 deniz polisi botu katıldı. 264 bin 733 kişinin GBT sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 673 kişi ile 171 yoklama kaçağı yakalandı, 468 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 35 ruhsatsız tabanca/tüfek, 14 kurusıkı tabanca ile 151 fişek, 2.308 gram uyuşturucu, 58 uyuşturucu hap ele geçirildi. Halka açık yer 569 yer denetlenirken bunlardan 4'ü hakkında idari işlem yapıldı.

Sürücülere 2 milyon lira ceza, 20 trafikten men

Yabancı uyruklu 9  kişi hakkında işlemin yapıldığı denetimlerde 45 bini aşkın araç ile motosiklet incelenirken, sürücülere 1 milyon 999 bin 666 lira trafik cezası kesildi. 20 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yapılan denetimde 35 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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